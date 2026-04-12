삼성전자 이미 '풀가동'…올해 역대급 무더위 예보에 'AI무풍'으로 에어컨 선점 전략

2월부터 광주 생산라인 전면 가동

사전점검 서비스 등 고객 지원 강화

삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 206,000 전일대비 2,000 등락률 +0.98% 거래량 18,244,459 전일가 204,000 2026.04.10 15:30 기준 관련기사 '중동 우려 완화' 코스피·코스닥 모두 1%대 상승 마감 '휴전 지속 기대감' 장 초반 코스피 5800 후반대…코스닥도 상승 단순 전쟁 테마 아니다? 구조적 성장 산업으로 평가받는 방산업종 전 종목 시세 보기 가 올해 기록적인 무더위가 예보된 가운데, 2026년형 에어컨 신제품 흥행에 힘입어 생산라인을 풀가동하며 급증하는 수요 대응에 나섰다.

삼성전자는 지난 2월부터 광주사업장 에어컨 생산라인을 풀가동 하고 있으며, 지난 3월에는 한 달간 '에어컨 사전점검' 서비스를 선제적으로 실시하는 등 여름철을 앞두고 고객 지원을 강화하고 있다.

삼성전자는 앞서 지난 2월 고도화된 인공지능(AI) 기술을 기반으로 사용자 생활 패턴과 공간에 맞춰 최적의 냉방 환경을 제공하는 'AI 무풍 에어컨' 신제품을 출시한 바 있다. 스탠드형인 '비스포크 AI 무풍콤보 갤러리 프로'와 벽걸이형 '비스포크 AI 무풍콤보 프로 벽걸이' 등 2종이다.

이번 신제품의 핵심은 새롭게 적용된 'AI·모션 바람' 기능이다. 이 기능은 사용자의 위치와 공간 구조를 반영해 바람의 방향과 세기를 정교하게 제어한다. 사용자가 있는 공간으로 냉기를 바로 전달하는 'AI 직접', 사용자가 없는 방향으로 바람을 보내는 'AI 간접' 등 AI 기반으로 동작하는 바람 2종과 ▲순환 ▲원거리 ▲무풍 ▲맥스(Max)등 일반 모션 바람 4종을 지원한다. 벽걸이형은 '상하' 바람까지 추가된 총 7가지 바람 모드를 통해 실내를 빠르고 고르게 냉방한다.

이외에도 ▲실내외 환경과 공기질, 사용 패턴 등을 분석해 냉방 방식을 자동으로 조정하는 'AI 쾌적' 모드 ▲공간의 습도까지 쾌적하게 관리하는 '쾌적제습'을 갖춰 실내 환경을 한층 쾌적하게 관리할 수 있도록 돕는다.

새로운 디자인도 적용했다. 스탠드형 '비스포크 AI 무풍콤보 갤러리 프로'는 슬림한 바디와 풀 메탈 패널, 패브릭 패턴의 측면 디자인으로 공간과 조화롭게 어우러진다. '비스포크 AI 무풍콤보 프로 벽걸이'는 심플한 그리드 디자인으로 세련된 분위기를 연출한다.

또 AI 음성비서 '빅스비'를 지원해 자연스러운 대화로 손쉽게 제품을 제어할 수 있으며, 갤럭시 워치와 연동한 '웨어러블 굿슬립' 기능으로 사용자의 수면 상태에 맞춘 맞춤형 냉방도 제공한다.

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삼성전자는 무풍에어컨 출시 10주년을 기념해 4월 한 달간 프로모션을 실시한다. 이번 2026년형 '비스포크 AI 무풍콤보 갤러리 프로', '비스포크 AI 무풍콤보 프로 벽걸이'를 포함해 '비스포크 AI 무풍 클래식', '창문형 에어컨' 등 삼성 에어컨 구매 고객을 대상으로 할인 및 캐시백 등 풍성한 혜택을 제공한다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



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