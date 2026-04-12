고양시, BTS 월드투어 in 고양

전 세계 아미 고양시로 집결

세계 아미 4만명 고양시 집결

'BTS 2.0' 시대의 서막 열어

숙박업소 매진 등 지역 경제 들썩

"방탄소년단(BTS)! BTS!"

BTS 월드투어 고양 공연이 열린 지난 11일 고양종합운동장에 전 세계 아미가 모였다. 4년 만에 완전체로 돌아온 그들의 공연에 아미들의 발걸음이 이어지며 공연장 일대가 북새통을 이뤘다. 고양시 제공 AD 원본보기 아이콘

지난 11일 오후 경기도 고양시 일산서구 고양종합운동장. 공연 시작 전부터 경기장 인근은 전 세계 각지에서 모여든 팬덤 '아미(ARMY)'들로 인산인해를 이뤘다. 4월의 쌀쌀한 저녁 공기도 이들의 열기를 꺾지는 못했다.

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이번 공연은 방탄소년단이 멤버들의 군 복무를 모두 마치고 4년 만에 선보이는 완전체 월드투어 'BTS WORLD TOUR-ARIRANG'의 고양 공연 둘째 날이다.

BTS 월드투어 고양 공연이 열린 지난 11일 고양종합운동장에 전 세계 아미가 모였다. 4년 만에 완전체로 돌아온 그들의 공연에 아미들의 발걸음이 이어지며 공연장 일대가 북새통을 이뤘다. 고양시 제공 원본보기 아이콘

이날 고양시 일대는 그야말로 '보랏빛'으로 물들었다. 공연장으로 향하는 지하철역과 버스 정류장은 다양한 언어를 사용하는 해외 팬들로 북새통을 이뤘다. 인근 숙박 시설은 수개월 전부터 예약이 완료되었고, 주변 식당가 역시 방탄소년단의 노래를 틀어놓으며 팬들을 맞이했다.

이번 투어의 테마인 '한국적 정서'를 극대화하듯, 복면 무사 복장의 댄서가 횃불을 들고 등장하며 화려한 시작을 알렸다. 첫 곡은 정규 5집의 타이틀곡 중 하나인 '훌리건(Hooligan)'. 멤버들은 공백기가 무색할 만큼 자로 잰 듯한 '칼군무'와 여유로운 무대 매너를 선보이며 단숨에 관객을 압도했다.

BTS 월드투어 고양 공연이 열린 지난 11일 고양종합운동장에 전 세계 아미가 모였다. 4년 만에 완전체로 돌아온 그들의 공연에 아미들의 발걸음이 이어지며 공연장 일대가 북새통을 이뤘다. 고양시 제공 원본보기 아이콘

BTS 월드투어 고양 공연이 열린 지난 11일 고양종합운동장에 전 세계 아미가 모였다. 4년 만에 완전체로 돌아온 그들의 공연에 아미들의 발걸음이 이어지며 공연장 일대가 북새통을 이뤘다. 고양시 제공 원본보기 아이콘

BTS 월드투어 고양 공연이 열린 지난 11일 고양종합운동장에 전 세계 아미가 모였다. 4년 만에 완전체로 돌아온 그들의 공연에 아미들의 발걸음이 이어지며 공연장 일대가 북새통을 이뤘다. 고양시 제공 원본보기 아이콘

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BTS 월드투어 고양 공연이 열린 지난 11일 고양종합운동장에 전 세계 아미가 모였다. 4년 만에 완전체로 돌아온 그들의 공연에 아미들의 발걸음이 이어지며 공연장 일대가 북새통을 이뤘다. 고양시 제공 원본보기 아이콘

고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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