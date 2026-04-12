지방 쿠팡물류센터에서 일하는 2030 청년 1만7000명

일용직 제외 현장직, 엔지니어, 사무직 집계

쿠팡의 지방 물류센터에서 근무하는 20~30대 청년 직원 수가 1만7000명을 돌파했다.

12일 쿠팡은 비(非)서울 지역 물류센터 2030 청년 직원 수가 이같이 집계됐다고 밝혔다. 2024년 9월 1만5000명 대비 2000여명 증가한 규모다. 직원 수에는 일용직을 제외하고 현장직과 엔지니어, 사무직이 포함된다.

쿠팡은 지방 물류센터 투자를 확대하면서 지역 청년 채용 정책을 확대해 일자리를 늘렸고, 앞으로도 확대할 계획이라고 설명했다.

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이미 쿠팡은 지난달 대구와 수원에서 채용 박람회를 개최했다. 각 지역 대학들과 산학협력을 강화해 청년 인재들을 적극 채용, 물류 전문가로 양성할 방침이다.

쿠팡 측은 "지방 청년들이 지역 사회에 계속 정착하면서 꿈을 이루고, 이를 통해 지역경제 활성화의 선순환 효과가 나타날 수 있도록 양질의 일자리를 계속 늘려나가겠다"고 밝혔다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



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