오후부터 흐려질 전망…일부 지역 비소식

올 봄들어 가장 따뜻한 날씨를 보인 지난달 23일 서울 종로 경복궁에 활짝 핀 산수유 사이로 관광객들이 봄을 즐기고 있다. 2026.3.23 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

월요일인 13일 평년 대비 높은 기온으로 포근한 날씨가 되겠다. 다만 일부 지역은 일교차가 15도까지 벌어지는 등 건강관리에 유의해야 한다.

기상청에 따르면 13일 아침 최저기온은 7∼13도, 낮 최고기온은 15∼26도로 예보됐다. 평년(최저 3~9도, 최고 15~19도)과 비슷하거나 조금 높겠다.

주요 도시 예상 아침 최저기온은 ▲서울 9도 ▲인천 8도 ▲춘천 8도 ▲강릉 13도 ▲대전 10도 ▲대구 11도 ▲전주 11도 ▲광주 11도 ▲부산 13도 ▲제주 13도다.

낮 최고기온은 20도를 넘나들 전망이다. ▲서울 26도 ▲인천 23도 ▲춘천 25도 ▲강릉 18도 ▲대전 26도 ▲대구 23도 ▲전주 25도 ▲광주 24도 ▲부산 20도 ▲제주 20도로 예상된다.

중부지방은 대체로 맑다가 오후부터 구름이 많아지고, 남부지방도 오후 6시께부터 흐려질 전망이다. 새벽부터 오전 사이 전남 해안과 경남 서부 남해안에는 비가 내리는 곳이 있겠다. 제주도는 전날부터 내리던 비가 오후 들어 소강상태를 보일 것으로 점쳐진다. 예상 강수량은 ▲전남 남해안 5㎜ 미만 ▲경남 남해안 5㎜ 미만 ▲제주도가 5∼30㎜다.

미세먼지 농도는 대체로 '좋음'과 '보통' 수준을 보이겠다. 수도권 등 중부지방에서 오전에 '한때 나쁨' 수준이었다가 오후엔 '보통' 수준으로 개선되겠다. 그 밖의 지역도 '보통' 수준을 보이겠다.

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제주도를 비롯한 일부 지역엔 바람이 순간풍속 시속 55㎞ 안팎으로 강하게 부는 곳이 있겠다. 제주 남쪽 먼바다와 남해 동부 바깥 먼바다에는 돌풍과 천둥·번개가 동반하는 경우도 있겠다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



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