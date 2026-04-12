1~3월 영업정지 뒤 폐업한 것으로 전해져

양재웅 방송인 겸 정신건강의학과 전문의가 운영하던 병원이 결국 폐업했다.

정신건강의학과 전문의 겸 방송인인 양재웅 씨가 2024년 10월23일 국회에서 열린 보건복지위원회의 복지부 등에 대한 종합 국정감사에 증인으로 출석해 질의에 답한 뒤 증인석으로 돌아가고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

12일 경기 부천시보건소는 양씨가 운영하는 병원이 환자 사망 사고로 인한 업무정지 기간이 끝난 직후인 지난 1일 폐업했다고 밝혔다.

폐업 신청 당시 병원에 입원하고 있던 환자는 없어 별도의 전원 조치나 사전 고지 절차는 필요하지 않았던 것으로 전해졌다. 부천시보건소 관계자는 "폐업 서류 등을 확인해 신고일 기준으로 폐업을 처리했다"며 "현재 이 병원에 다른 의료기관이 들어오겠다는 문의는 아직 없었다"라고 전했다.

이 병원은 2010년 7월 부천에서 개원했다. 정신건강의학과를 비롯해 알코올중독치료 전문 의료기관으로 169병상을 갖추고 있었다.

그러나 2024년 이 병원에서 숨진 30대 여성 A씨 진료 과정에서 의료진의 무면허 의료 행위(의료법 위반) 등이 적발돼 병원은 업무정지 3개월을 처분받고 이의 제기 없이 지난 1∼3월 영업을 중단했다.

A씨는 다이어트약 중독 치료를 위해 2024년 5월에 이 병원에 입원한 뒤 17일 만에 '급성 가성 장폐색'으로 숨졌다.

당시 A씨의 담당 주치의 B씨와 40∼50대 간호사 4명 등 5명은 A씨를 안정실에 손발을 결박한 채 약물을 투약하고 경과 관찰을 소홀히 한 혐의 등으로 재판에 넘겨졌다.

경찰은 이들 외에 양씨 등 병원 관계자 7명도 검찰에 송치했으나, 검찰은 지난달 경찰에 보완 수사를 요구했다.

한편 양재웅은 환자 사망 사고와 관련해 "병원장으로서 깊은 책임을 통감한다"면서도 과실을 인정할 수 없다는 입장을 밝혔다. 그는 "사망 사건의 본질적 문제는 격리·강박이 아니라 펜터민(디에타민) 중독 위험성이다. 다른 중독도 의심된다"고 주장했다.

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양재웅은 2024년 10월 국회 보건복지위원회 국정감사 증인으로 출석해서도 병원 측 과실을 인정하느냐는 의원들의 질의에 거듭 "인정하지 않는다"고 답했다. 다만 유족에게는 "저희 병원을 믿고 입원시키셨는데 안전하게 회복시켜드리지 못해 다시 한번 사과드린다"고 했다.

구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr



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