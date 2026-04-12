600만 캐나다달러 규모 지원금 획득

리튬 메탈 공정 스케일업 및 실증 지원

에코프로가 캐나다 연방정부로부터 차세대 배터리인 전고체 배터리의 핵심 소재로 꼽히는 리튬 메탈 음극재 개발 자금을 획득했다. 에코프로는 이를 바탕으로 미래 소재 개발 및 전고체 배터리 상용화에 속도를 낼 계획이다.

오상영 에코프로 캐나다법인장 상무(가운데)가 끌로드 그웨 캐나다 에너지 천연자원부 의원(왼쪽), 쟈크 람세이 캐나다 공공안전부 의원과 함께 배터리 R&D 과제 인센티브 지원 공식 발표 행사에 참여하고 있다. 에코프로 AD 원본보기 아이콘

에코프로는 지난 8일(현지시간) 캐나다 천연자원부로부터 에코프로이노베이션의 자회사 에코프로 리튬이 600만 캐나다 달러 규모의 연구개발(R&D) 지원금을 확보했다고 12일 밝혔다. 이번 자금 지원은 에코프로의 기술력이 북미 시장에서 공신력을 얻었다는 의미로 해석된다.

이번 지원은 캐나다 정부의 역내 배터리 공급망 구축을 위한 '에너지 혁신 프로그램'의 일환으로 이뤄졌다.

수산화리튬 생산 및 공급을 담당하는 에코프로이노베이션은 캐나다 정부의 지원금을 토대로 차세대 배터리용 리튬 메탈 음극 공정 실증 과제를 본격 추진한다.

전고체 배터리 핵심 소재로 꼽히는 리튬 메탈 음극재는 기존 음극재에 주로 사용되는 흑연 대비 에너지 밀도가 10배가량 커 전기차 주행거리를 획기적으로 늘릴 수 있는 것이 특징이다. 전고체 배터리가 '꿈의 배터리'로 불리는 만큼, 핵심 소재인 리튬 메탈의 안정적인 공급망 확보는 향후 시장 주도권의 향방을 가를 중요한 요소다.

에코프로이노베이션은 지난해 3월 퀘벡주 정부 산하 전력 회사인 하이드로퀘벡과 공동개발 협약을 맺고 리튬 메탈 음극 개발을 진행해 왔다. 현지 공기업과의 협력에 이어 연방 정부의 재정 지원까지 더해지면서 에코프로의 캐나다 내 사업 기반은 더욱 공고해질 것으로 보인다.

에코프로이노베이션은 이번 실증 과제를 통해 오는 2027년 3월까지 리튬 금속 생산부터 고순도 정제, 초박형 포일 제조, 성능 및 안전성 검증에 이르는 밸류체인 전 공정을 캐나다 현지에서 구축하고 실증에 나설 계획이다.

이에 따라 리튬 메탈 음극재 준양산 파일럿 라인 설비 구축 작업도 한층 탄력을 받게 됐다.

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에코프로이노베이션 관계자는 "전고체 배터리 시장을 선도하기 위해 캐나다 정부, 현지 기업 등과 협업해 리튬 메탈 음극 기술을 고도화하고 있다"며 "이번 캐나다 정부의 자금 지원으로 관련 기술 개발에 한층 속도가 붙을 것으로 전망된다"고 말했다. 에코프로는 이번 프로젝트를 성공적으로 완수해 글로벌 차세대 배터리 소재 시장에서 독보적인 위상을 굳히겠다는 전략이다.

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



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