캐나다 정부서 600만 달러 R&D자금 확보

에너지밀도 10배 음극재 개발 속도

2027년까지 캐나다 현지 밸류체인 구축

에코프로가 캐나다 연방정부로부터 차세대 배터리 핵심 소재 개발 자금을 확보하며 전고체 배터리 상용화에 속도를 낸다.

지난 8일(현지시간) 에코프로 캐나다법인장 오상영 상무(가운데)가 캐나다 에너지 천연자원부 끌로드 그웨 의원(왼쪽), 캐나다 공공안전부 쟈크 람세이 의원(오른쪽)과 함께 배터리 R&D 과제 인센티브 지원 공식 발표 행사에 참여에 발언하고 있다. 에코프로 AD 원본보기 아이콘

12일 에코프로에 따르면 회사는 지난 8일(현지시간) 캐나다 천연자원부(NRCan)로부터 에코프로이노베이션 자회사 에코프로 리튬이 600만 캐나다 달러 규모의 연구개발(R&D) 지원금을 확보했다.

이번 지원은 캐나다 정부의 배터리 공급망 구축 정책인 에너지 혁신 프로그램(EIP)의 일환으로 추진됐다.

수산화리튬 생산·공급을 담당하는 에코프로이노베이션은 해당 지원금을 바탕으로 차세대 배터리용 리튬 메탈 음극 공정 실증 과제를 본격화할 계획이다.

리튬 메탈 음극재는 전고체 배터리 핵심 소재로, 기존 흑연 음극 대비 에너지 밀도가 약 10배 높은 것이 특징이다. 이를 통해 전기차 주행거리 확대 등 성능 개선 효과가 기대된다.

에코프로이노베이션은 앞서 2025년 3월 하이드로퀘벡과 공동개발 협약(JDA)을 체결하고 리튬 메탈 음극 개발을 진행해 왔다.

회사는 이번 실증 과제를 통해 오는 2027년 3월까지 리튬 금속 생산부터 고순도 정제, 초박형 포일 제조, 성능·안전성 검증까지 전 공정을 캐나다 현지에 구축할 방침이다. 이에 따라 리튬 메탈 음극재 준양산 파일럿 라인 설비 구축도 탄력을 받을 것으로 전망된다.

에코프로 그룹은 전고체 배터리 관련 소재 포트폴리오 확대에도 속도를 내고 있다. 에코프로이노베이션이 개발 중인 음극재를 비롯해 고체 전해질, 전고체용 양극재, 황화리튬 등 핵심 소재를 동시에 추진 중이다.

고체 전해질은 충북 오창 본사에 파일럿 설비를 구축해 연간 40t 규모의 샘플 생산을 진행하고 있으며, 고객사와 함께 내년 상용화를 목표로 하고 있다.

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에코프로이노베이션 관계자는 "전고체 배터리 시장 선도를 위해 캐나다 정부 및 현지 기업과 협력을 강화하고 있다"며 "이번 자금 지원을 계기로 리튬 메탈 음극 기술 개발이 한층 가속화될 것으로 기대된다"고 말했다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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