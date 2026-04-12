라이베리아, 中 선적 3척 통과

초대형 유조선 3척이 11일(현지시간) 호르무즈 해협을 통해 페르시아만에서 빠져나왔다. 미국과 이란이 휴전을 선언한 이후 처음이다.

12일(현지시간) 주요 외신들은 런던증권거래소그룹(LSEG)의 해운 데이터를 인용해 이같이 전했다. 이번에 해협을 통과한 초대형원유수송선(VLCC) 3척은 라이베리아 선적 '세리포스', 중국 선적 '코스펄 레이크'와 '허 롱 하이'다.

이들이 이날 통과한 항로는 이란이 지정한 '호르무즈 통항 시험 정박' 경로로 이란의 군사 기자가 있는 라라크 섬을 우회한다.

외신에 따르면 세리포스호는 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)에서 지난달 초 선적한 원유를 싣고 있고, 오는 21일 말레이시아 말라카항에 도착할 전망이다.

중국 선박 2척은 모두 중국 '유니펙'과 용선계약한 선박으로 각각 이라크산, 사우디산 원유를 각각 싣고 있다. 유니펙은 중국 최대 석유화학 국영기업인 중국석유화공(시노펙)의 무역 부문 계열사다.

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앞서 이란은 지난 28일 미국과 이스라엘의 기습 공격을 받은 이후 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄했다. 전 세계 석유와 액화천연가스(LNG) 물동량 약 20%가 통과하는 요충지가 막히면서 세계 에너지 공급망이 흔들리고 유가도 치솟았다. 한국 선박 26척도 호르무즈 해협에 묶여 있는 상황이다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



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