양측 심각한 의견 차이 확인

11일(현지시간) 미국과 이란의 첫 종전 협상이 열리는 파키스탄 이슬라마바드 시내 도로가 한산한 모습이다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

미국과 이란이 파키스탄 이슬라마바드에서 진행한 밤샘 종전 협상이 12일(현지시간) 새벽 일단 종료됐다. 양측의 입장 차이가 있는 상황이지만 협상이 계속될 전망이다.

이란 정부는 엑스(옛 트위터)를 통해 "파키스탄 중재 아래 진행된 미국과 이란 간 회담이 14시간 만에 종료됐고, 양측 실무팀이 현재 전문적인 문서를 교환 중"이라며 "일부 이견이 남아있지만 협상은 계속될 것"이라고 밝혔다. 미국 측은 발표하지 않은 상태다.

양측은 호르무즈 해협 개방 문제와 이스라엘의 레바논 공격 문제 등에서 팽팽히 맞선 것으로 전해졌다. 이란 현지 매체들은 양측이 일부 심각한 의견 차이가 있었고, 12일 협상을 속개할 예정이라고 전했다.

주요 외신에 따르면 미국과 이란은 파키스탄 현지 시간으로 전날 오후 5시 30분께 협상을 시작해 중간 휴식 등을 거쳐 총 3라운드 협상을 마무리했다. 앞서 미국과 이란은 지난 8일 2주간 전격 합의한 이후 파키스탄 측이 동석한 가운데 3자 대면 협상을 시작했다. 미국은 JD벤스 부통령이 협상단 대표로 나왔고, 이란 측에서는 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장이 맞상대했다.

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협상 가운데 양측의 발표가 갈리면서 긴장이 고조되기도 했다. 미군 중부사령부는 "호르무즈 해협의 기뢰 제거 여건 조성을 시작했다"며 미 해군 유도미사일 구축함 2척이 호르무즈 해협을 통과했다고 발표했다. 이를 두고 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 "호르무즈 해협을 통과하려는 군함은 강력한 대응에 직면할 것"이라고 경고했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



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