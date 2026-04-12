성남시, 황새울보도교 등

노후 교량 위험요인 원천 차단

정자교 유사사고 예방 위한 선제 대응

경기 성남시(시장 신상진)는 12일 노후 교량의 잠재적 위험요인을 사전에 제거하고 시민 안전을 강화하기 위해 캔틸레버 형식 교량 6개소에 대한 구조 전면 개선에 착수한다고 밝혔다.

전면 통행금지 조치가 내려진 수내동 황새울보도교 모습. 성남시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 조치는 수내동 탄천 교량인 황새울보도교가 2023년 정자교 사고 이후 실시한 관내 교량 전수조사에서 구조적 이상이 없는 것으로 확인됐으나, 최근 중대결함이 추가로 발견됨에 따라 시민 안전 확보를 위해 내려진 선제 대응이다.

시는 당시 황새울보도교에 대한 안전진단을 수행한 업체를 대상으로 진단 및 보수공사 과정에서 문제가 없었는지 면밀히 확인하고 그에 상응한 조치를 취할 방침이다.

시는 지난 3월 26일 현장 확인을 통해 슬래브 균열을 발견한 이후 보행로 부분 폐쇄와 하부 통행로 잭서포트(가설 지지대) 설치 등 1차 긴급 조치를 즉시 실시하고, 3월 30일 정밀안전진단에 착수했다.

이어 시는 슬래브 균열 확인 직후인 3월 31일, 캔틸레버 형식 교량 6개소에 대한 구조 전면 개선 추진을 결정했다. 이후 4월 9일 긴급 정밀안전진단 기관으로부터 황새울보도교의 최종 중대결함 통보를 받고, 즉시 교량 통행을 전면 금지한 뒤 긴급 보수 작업에 돌입했다. 현재는 위험 부위 철거를 위한 준비를 마쳤으며, 내주 중 본격적인 철거 작업을 시작할 예정이다.

성남시는 2023년 정자교 사고 이후 같은 캔틸레버 형식 교량에 대한 전수 점검과 보수보강을 지속적으로 추진해 왔다. 그 결과 탄천 내 20개 교량 중 캔틸레버 형식이 적용된 19개 교량 가운데 16개소는 구조 개선을 완료했으며, 수내교는 현재 전면 개축이 진행 중이다.

이번 구조 전면 개선은 남아 있는 탄천 교량인 양현교와, 최근 안전점검에서 주의관찰 및 보수보강 필요 의견이 제시된 지천 교량인 낙생교·성남교·당우교·벌터교까지 포함해 총 6개 교량을 대상으로 추진된다.

교각에서 외부로 돌출된 구조를 지지하는 형식의 캔틸레버 교량은 분당신도시 조성 당시 널리 적용된 공법으로, 현재 대부분 30년 이상 경과한 노후 교량이다. 날개에 해당하는 부분의 지지대가 상대적으로 약해 안전 문제가 꾸준히 제기되어 왔다.

이에 따라 시는 단순 보수에 그치지 않고 캔틸레버 구조 자체를 개선하는 방식으로 정비를 추진해 잠재적 위험요인을 원천적으로 차단할 방침이다.

황새울보도교는 보도부 캔틸레버를 부분 절단해 위험요인을 제거하고, 당우교·벌터교·양현교·성남교·낙생교는 교각 지지대를 통해 구조를 개선하는 방식으로 추진된다.

황새울보도교 전경. 성남시 제공 원본보기 아이콘

시는 2026년 7월까지 황새울보도교, 당우교, 벌터교 구조 개선을 완료하고, 2027년에는 양현교, 성남교, 낙생교에 대한 공사를 순차적으로 추진할 예정이다.

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성남시 관계자는 "노후 캔틸레버 교량의 잠재적 위험요인을 사전에 제거해 정자교와 같은 사고를 예방하는 것이 이번 사업의 핵심"이라며 "앞으로도 시민의 생명과 안전을 최우선으로 하는 시설 관리에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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