경기도교육청, 학교 현장 밀착 지원 본격화

수석교사·선도교사 대상 45시간 혼합 연수 성료

통합 설계 10단계·사고 설계 도구 활용…현장 전문성 강화

경기도교육청(교육감 임태희)이 11일 '2026 초등 교육과정-수업-평가 통합 설계 전문가 양성' 과정을 성공적으로 마무리했다. 현장 확산을 위한 핵심 인력 120명을 배출하며 학교 교육의 밀착 지원에 적극 나설 방침이다.

경기도교육청(교육감 임태희)이 11일 '2026 초등 교육과정-수업-평가 통합 설계 전문가 양성' 과정을 진행하고 있다. 경기도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 연수는 통합 설계 실천 역량을 갖춘 수석교사 및 선도교사를 대상으로 지난 3월 20일부터 총 45시간 동안 이뤄졌다. 연수 방식은 대면 집합 연수와 비대면 쌍방향 실습·코칭을 병행해 운영했다.

2022 개정 교육과정의 취지를 반영, '교육과정-수업-평가'를 하나의 흐름으로 잇는 '단원 중심 통합 설계' 역량을 높이고자 힘썼다.

이를 위해 도교육청이 개발한 '통합 설계 안내서' 10단계를 활용해 단원 전체의 흐름 속에 수업과 평가를 유기적으로 연결할 수 있도록 교사의 전문성 강화에 주력했다.

10일과 11일 진행한 2차 대면 연수에서는 '사고 설계 도구(사고 블록&브릭)'를 적용해 설계안을 고도화하고 실제 강의 시연 평가를 진행해 전문가로서의 역량을 검증받도록 운영했다.

도교육청은 이번 연수 이수자 전원을 전문가 인력풀에 등재하고, 교육지원청과 학교의 요청에 따라 찾아가는 맞춤형 연수 및 현장 컨설팅 강사로 위촉할 계획이다. 이를 통해 학교별 수준과 요구에 맞춘 현장 밀착 지원 체계를 더욱 공고히 구축할 방침이다.

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도교육청 이문구 초등교육과장은 "교사가 차시 설계를 넘어 단원 전체의 배움과 평가를 함께 설계하는 힘을 기르는 것이 중요하다"면서 "핵심 인력을 중심으로 학교에서 교육과정-수업-평가가 하나의 흐름으로 연결된 배움을 실현할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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