국토교통부는 올해 스마트도시 데이터허브 시범설루션 발굴사업 공모를 한다고 12일 밝혔다. 지방정부 2곳을 선정해 한 곳당 국비 최대 10억원(지방비 일대일 매칭)을 지원키로 했다.

스마트도시 데이터허브는 앞서 정부 연구개발 등을 거쳐 구축한 플랫폼이다. 교통·환경·에너지 등 도시 곳곳에서 수집한 정보를 연계·분석해 도시 운영 효율성을 높이고 각종 문제를 해결하는 데 쓴다.

지난해 단년도 사업으로 울산에서 주거용 에너지 데이터를 활용한 인공지능 설루션, 제주특별자치도에선 공영주차장 안전 관련 사업을 정해 아직 하고 있다. 충북도에선 제천시와 함께 지역소멸 대응 설루션을 다룬다.

광역지방정부에 스마트도시 데이터허브가 구축돼 있어야 하며 광역지방정부 간 협업하면 심사 시 유리한 부분이 있다고 국토부는 설명했다. 이번 사업으로 발굴한 설루션은 다른 지자체에서도 쓸 수 있도록 개방하기로 했다.

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국토부는 오는 21일부터 지방정부, 참여기업 등을 대상으로 온라인 사업설명회를 한다. 김연희 국토부 도시경제과장은 "공모로 창의적인 설루션을 발굴해 시민이 직접 느낄 수 있는 스마트도시 서비스가 전국에 확대되길 바란다"고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr



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