25~27일 영녕전서 공연

인원왕후 묘현례 재구성

'묘현, 왕후의 기록' 공연 현장. AD 원본보기 아이콘

궁능유적본부와 국가유산진흥원은 오는 25일부터 27일까지 종묘에서 '종묘 묘현례'를 연다.

조선 시대에 혼례를 마친 왕비나 왕세자빈이 종묘에 인사를 드리는 의식이다. 국가의례 중 유일하게 여성이 종묘에서 참여한 의례로, 왕실 여성의 삶과 위상을 보여준다.

올해는 창작 뮤지컬 '묘현, 왕후의 기록'으로 풀어낸다. 1703년 숙종의 세 번째 왕비 인원왕후의 묘현례를 재구성한 작품이다. 국가 예법과 개인 감정 사이의 갈등, 왕비가 된 딸과 아버지 김주신의 애틋한 이야기 등을 그린다.

공연은 오후 1시와 4시 하루 두 차례 영녕전에서 진행된다. 회당 관람 인원은 350명이다. 청각 장애인과 외국인은 대사가 실시간으로 표시되는 스마트 안경으로 감상할 수 있다.

영녕전 악공청에서는 전통 대례복을 입고 기념사진을 찍는 '세자·세자빈이 되어 사진 찍기' 체험도 진행된다. 오전 11시부터 오후 5시까지 무료로 운영된다.

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종묘 묘현례에 이어 종묘 주간(25일~5월 3일)에는 종묘제례악 야간 공연(28~30일)과 종묘대제(5월 3일)가 잇달아 열린다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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