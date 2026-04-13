펜실베이니아대학박물관 소장 한국문화유산 스물일곱 점 최초 전시

보존처리 업무협의 뒤 기념 촬영하는 크리스토퍼 우즈 미국 펜실베이니아대학 고고인류학박물관 관장(왼쪽에서 세 번째)과 국립고궁박물관·문화유산국민신탁 등 관계자들. AD 원본보기 아이콘

국립고궁박물관은 라이엇게임즈의 후원으로 미국 펜실베이니아대학 고고인류학박물관 소장 한국 의장기 다섯 점을 현지에서 보존처리한 뒤 12월 2일부터 국내에서 공개한다고 13일 밝혔다.

1893년 시카고 콜롬비아 세계박람회 조선관에 전시됐던 출품작이다. 조선이 공식적으로 참가한 첫 세계박람회였다. 행사 뒤 미국 각지 기관에 기증·판매됐다.

펜실베이니아대학박물관은 의장기를 포함한 한국 출품작 일부를 구입해 보관해왔다. 이 중 의장기류는 훼손이 심각해 보존처리가 시급한 상황이었다.

국립고궁박물관은 지난 2월 펜실베이니아대학박물관, 문화유산국민신탁과 업무협약을 맺고 라이엇게임즈의 후원으로 현지 보존처리를 추진하기로 했다.

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보존처리를 마친 의장기들은 12월 2일 국립고궁박물관 특별전 '세계박람회(가제)'에서 공개된다. 조선과 대한제국이 참가한 1893년 시카고, 1900년 파리 세계박람회 출품작을 소개하는 전시다. 펜실베이니아대학박물관 소장 한국문화유산 스물일곱 점을 모두 처음으로 공개한다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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