주제는 '조선 왕실의 말'

회화·사복시 발굴 강의

2024년 하반기 시민강좌 현장. AD 원본보기 아이콘

국립서울문화유산연구소는 오는 28일 오후 2시 덕수궁 중명전에서 '도란도란 궁궐 가회' 상반기 시민강좌를 연다.

올해로 세 번째를 맞는 이 강좌는 시민과 조선 시대 궁궐 관련 이야기를 나누는 프로그램이다. 상반기에는 병오년을 맞아 '조선 왕실의 말(馬)'을 다룬다.

서윤정 명지대 교수가 조선 시대 회화 속 왕실의 말을 살피고, 오경택 수도문물연구원 원장이 서울 수송동 사복시 발굴 성과를 소개한다. 사복시는 조선 시대 왕의 말과 수레, 마구, 목축을 담당한 관청이다. 2023년 수송동 발굴조사에서 건물지와 마장 기초 등이 확인됐다.

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참가 신청은 14일 오전 10시부터 20일 오후 5시까지 선착순 마흔 명으로 마감한다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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