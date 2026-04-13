경주 월성·부여 부소산성 등 현장실습

지난해 여름 발굴캠프가 열린 함안 가야리 유적 현장. AD 원본보기 아이콘

국립문화유산연구원과 한국고고학회는 오는 24일까지 '2026 여름 발굴캠프' 참가자를 모집한다. 고고학 관련학과 3·4학년 재학생(5학기 이상 등록자) 쉰 명을 뽑는다. 선발 결과는 다음 달 14~15일 중 개별 통보한다.

캠프는 7월 1일부터 16일까지 12일간 열린다. KT대전인재개발원에서 발굴조사 방법론, GIS를 활용한 고고자료 분석, 수중고고학 등 이론 수업을 진행한다. 이어 전국 유적에서 측량, 유구 조사, 토층 기록, 유물 수습 등 발굴 전 과정을 체험하는 기회를 제공한다.

실습 유적은 경주 대릉원·월성·동궁과 월지, 부여 부소산성·관북리, 공주 무령왕릉과 왕릉원, 김해 봉황동, 함안 가야리, 나주 복암리, 충주 장미산성, 서울 풍납토성 창의마을, 장수 합미성 등 열두 곳이다.

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마지막 날인 16일에는 국립문화유산연구원에서 수료식을 열고 수료증을 전달한다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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