경주 월성·부여 부소산성 등 현장실습

지난해 여름 발굴캠프가 열린 함안 가야리 유적 현장.

지난해 여름 발굴캠프가 열린 함안 가야리 유적 현장.

AD
원본보기 아이콘

국립문화유산연구원과 한국고고학회는 오는 24일까지 '2026 여름 발굴캠프' 참가자를 모집한다. 고고학 관련학과 3·4학년 재학생(5학기 이상 등록자) 쉰 명을 뽑는다. 선발 결과는 다음 달 14~15일 중 개별 통보한다.


캠프는 7월 1일부터 16일까지 12일간 열린다. KT대전인재개발원에서 발굴조사 방법론, GIS를 활용한 고고자료 분석, 수중고고학 등 이론 수업을 진행한다. 이어 전국 유적에서 측량, 유구 조사, 토층 기록, 유물 수습 등 발굴 전 과정을 체험하는 기회를 제공한다.

실습 유적은 경주 대릉원·월성·동궁과 월지, 부여 부소산성·관북리, 공주 무령왕릉과 왕릉원, 김해 봉황동, 함안 가야리, 나주 복암리, 충주 장미산성, 서울 풍납토성 창의마을, 장수 합미성 등 열두 곳이다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"점심 먹고 오는 동안 일 좀 해 놓을래?"…업무 방식 바꾼 '바이브 코딩'[무너진 코딩 성벽]① "점심 먹고 오는 동안 일 좀 해 놓을래?"…업무 방...
AD

마지막 날인 16일에는 국립문화유산연구원에서 수료식을 열고 수료증을 전달한다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
View English Article

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
신문의 날 OX퀴즈

신문의 날 OX퀴즈

신문 상식, 얼마나 알고 있나요?

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈