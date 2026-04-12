[이번주 IPO]4월 셋째 주 수요예측·청약 일정

이달(4월) 셋째 주에는 코스모로보틱스가 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다.

<수요예측>

◆코스모로보틱스= 2016년 설립된 코스모로보틱스는 의료·재활 웨어러블 로봇 기술을 보유한 글로벌 선도기업이다. 영유아용 재활로봇 '밤비니 키즈'와 청소년용 재활로봇 '밤비니 틴즈', 성인용 재활 로봇 'EA2 PRO', 보행 보조로봇 'COSuit', 개인 맞춤형 보행 'EA personal' 등을 통해 국내외 재활의료 시장에서 입지를 넓혀가고 있다.

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총 공모주식수는 417만주이며, 희망공모밴드는 5300~6000원이다. 공모 예정금액은 약 221억원에서 250억원에 달할 전망이다. 기관투자자 대상 수요예측은 오는 16일에서 22일까지 5일간 진행되며, 일반투자자 대상 청약은 27일에서 28일까지 양일간 이뤄진다. 상장주관회사는 유진투자증권, NH투자증권, 유안타증권이 맡았다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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