러시아와 우크라이나가 전쟁포로 175명씩을 맞교환했다고 AFP 통신 등이 11일(현지시간) 보도했다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

러시아 국방부는 이날 관영 소셜미디어 '막스(MAX)'를 통해 "4월 11일 우크라이나 측이 통제하던 영역에서 러시아 군인 175명이 돌아왔으며, 그 대가로 우크라이나 군인 175명을 인도했다"고 발표했다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 역시 엑스(X·옛 트위터)에서 포로 교환 사실을 밝혔다.

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앞서 러시아와 우크라이나는 정교회 부활절을 맞아 이날 오후 4시부터 32시간 휴전에 합의했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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