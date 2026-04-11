현장 500여명 참석…타 여대도 연대

학부모 "딸의 삶이 완전히 무너졌다"

동덕여대 재학생들이 공학 전환 반대 시위에 참여했다 업무방해, 퇴거불응, 재물손괴 등의 혐의로 기소된 학생들에 대해 "범죄자가 아니다"며 두둔했다.

동덕여대 동아리연합 민주없는 민주동덕은 11일 오후 1시 서울 종로구 혜화역 인근에서 재학생 11인에 대한 기소를 규탄하는 집회를 열고 "대학의 중대한 정책 변화와 공학 전환이라는 사안에 대해 문제를 제기하고, 자신의 의견을 표현했을 뿐이며 대학 공동체의 일원으로서 당연한 권리를 행사한 것"이라고 주장했다.

앞서 동덕여대 학생들은 지난 2024년 11월부터 12월 무렵 공학 전환을 반대하며 본관을 점거하고 수업을 거부하거나 교내 시설물에 래커칠하는 방식으로 시위를 벌였다. 이에 서울북부지검은 지난달 동덕여대 공학 전환 반대 시위에 참여한 재학생 11명을 업무방해 및 공동퇴거불응, 재물손괴 등의 혐의로 불구속기소 했다.

민주동덕은 "조원영 이사장 일가의 횡령 의혹 등 사학 비리 수사는 지지부진하지만 학생들에 대한 수사는 강압적으로 진행되고 있다"며 "사회적 지위와 권력에 따라 수사가 달라지는 편파 수사"라고 지적했다.

이어 "(대학은) 의견을 제기한 학생들을 대화의 대상이 아닌 통제의 대상으로 바라보고 있다"며 "학생들에 대한 탄압 중단, 학내 언론·동아리 제재 중단, 민주적 의사결정 구조 보장, 대학 본부의 책임 있는 설명과 소통" 등을 요구했다.

기소된 학생의 어머니도 시위에 참여해 "공학 전환 사태 이후 딸의 삶이 완전히 무너졌다"며 "고소 취하 소식에 안도했지만 결국 딸이 재판에 서게 된 현실이 참담하다"고 호소했다.

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한편, 이날 현장에는 주최 측 추산 500여명이 참석했다. 동덕여대 재학생과 졸업생을 비롯해 성신여대 재학생, 이화여대 졸업생, 여성의당 관계자들이 참석해 연대의 뜻을 전했다.

이소진 기자 adsurdism@asiae.co.kr



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