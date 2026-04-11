일요일인 12일 아침은 쌀쌀하고 낮은 포근한 날씨가 이어지겠다.

완연한 봄 날씨를 보인 8일 경기도 용인시 에버랜드 하늘정원길에 수선화와 매화 벚꽃 등 봄꽃이 활짝 피어 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

기상청에 따르면 아침 최저기온은 3∼12도, 낮 최고기온은 17∼25도로 예보됐다. 내륙 지역은 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 크게 벌어지겠으니 건강 관리에 유의해야 한다. 새벽과 아침 사이 강원 내륙·산지와 경북 북동 내륙·산지에는 서리가 내리는 곳이 있겠다.

중부지방은 가끔 구름이 많겠고, 남부지방은 구름이 많다가 밤부터 차차 흐려지겠다. 제주도는 밤부터 비가 내리겠다. 예상 강수량은 5∼20㎜다.

미세먼지 농도는 전국이 '좋음'∼'보통' 수준이겠다.

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바다 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해·서해·남해 0.5∼2.0m로 예상된다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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