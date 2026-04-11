전주남부시장 방문 청년상인 애로청취

동행축제로 지역경제 활력 제고

중소벤처기업부는 한성숙 장관이 11일 전북 전주시를 방문해 청년상인들의 애로를 청취하고 '4월 동행축제' 개막식에 참석했다고 밝혔다.

먼저 한 장관은 전주남부시장에서 청년상인들과 간담회를 열고, 올해 '백년시장'으로 선정된 전주남부시장의 상권 활성화 방안에 대해 논의했다. 특히 중동전쟁 영향으로 청년상인들이 겪고 있는 경영 부담과 애로를 점검하고 이를 완화하기 위한 실질적인 지원방안도 함께 모색했다.

한성숙 중소벤처기업부 장관이 11일 전북 전주시 전주남부시장에 방문해 청년몰을 둘러보고있다. 중기부 AD 원본보기 아이콘

이 자리에서 한 장관은 "청년상인들은 새로운 소비와 변화를 유입하는 상권혁신의 핵심주체" 라며 "이들이 안정적으로 성장할 수 있도록 지원하는 한편 이를 토대로 시장 전반의 경쟁력을 높여나가겠다"고 했다.

이어 전주실내체육관에서 열린 '4월 동행축제' 개막식에 참석해 전국적인 소비 촉진 할인행사의 시작을 알리는 개막을 선포하고, 인근의 대학로 상점가와 알림의거리에서 진행되고 있는 판매전을 둘러보며 소상공인들을 격려했다.

이번 동행축제는 전국의 3만3000개 소상공인이 참여하는 대규모 소비 촉진 행사로 이날부터 5월 10일까지 한 달간 200여개의 온·오프라인 유통채널을 통해 진행되며, 소비자들은 최대 40%까지 할인된 가격으로 제품을 구매할 수 있다.

개막식 행사장에서는 판매전 외에도 K-POP 상생콘서트, 라이브 커머스, 다양한 체험 이벤트 등 풍성한 볼거리와 즐길 거리가 마련돼 지역주민과 전주시를 찾은 내·외국인 관광객들의 큰 호응을 얻었다.

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한 장관은 개회사를 통해 "중동전쟁에 따른 고유가·물가상승 압력 등 경영 어려움을 겪는 소상공인들에게 이번 동행축제가 큰 힘이 되길 바란다"며, "대중교통을 이용해 가까운 지역축제와 동네상권을 찾아 '가치 있는 소비'에 국민 모두가 동참해 주시길 부탁드린다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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