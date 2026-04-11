李대통령, 이스라엘과 SNS 설전

나경원 "당장 멈추고 사과하라"

나경원 국민의힘 의원이 이재명 대통령의 이스라엘 비판 발언에 대해 "두 번씩이나 대놓고 국제적 망신을 자초하고 있다"고 비판했다.

나경원 국민의힘 의원. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

나 의원은 11일 자신의 페이스북을 통해 "가짜뉴스 망언으로 팩트폭격을 당하고도 사과는커녕, 우기기로 일관하는 모습이 참담하다"며 이같이 밝혔다.

앞서 이 대통령은 지난 10일 X를 통해 이스라엘군이 팔레스타인 아동을 지붕 밑으로 떨어트렸다는 영상을 공유하며 "우리가 문제 삼는 위안부 강제(동원), 유대인 학살이나 전시 살해는 다를 바가 없다"고 지적했다.

이에 이스라엘 외무부가 "받아들일 수 없고 강력한 규탄을 받아 마땅하다"며 반박하고 나서자, 11일 다시 한번 "끊임없는 반인권적 반국제법적 행동으로 고통받고 힘들어하는 전 세계인들의 지적을 한 번쯤은 되돌아볼 만도 한데 실망"이라며 "내가 아프면 타인도 그만큼 아프고, 나의 필요 때문에 누군가 고통받으면 미안한 것이 인지상정"이라고 비판의 뜻을 이어갔다.

나 의원은 이 대통령의 이런 행보에 대해 "대한민국 대통령인가? 가짜뉴스 사이버 렉카인가?"라며 "'죄도 끝까지 우기면 지울 수 있다'는 식의 우기기 버릇이 국제사회에서도 통할 거라 착각하는가"라고 물었다.

사이버 렉카는 교통사고 현장에 빨리 달려가는 렉카(Wrecker·견인차)처럼 온라인 공간에서 이슈가 생길 때마다 재빨리 짜깁기한 영상을 만들어 조회수를 올리는 이슈 유튜버를 조롱하는 말이다.

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나 의원은 "국격을 밑바닥까지 추락시키는 부끄러운 SNS 망언을 당장 멈추고 사과하라"고 이 대통령에게 촉구했다.

이소진 기자 adsurdism@asiae.co.kr



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