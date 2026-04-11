미국과 이란의 종전 회담이 열리는 11일(현지시간) 사우디아라비아 동부 다란 지역의 킹압둘아지즈 공군기지에 파키스탄 공군 전력이 도착했다고 사우디 국방부가 밝혔다.

11일(현지시간) 미국과 이란의 첫 종전 협상이 열릴 예정인 가운데 파키스탄 이슬라마바드 시내 도로가 한산한 모습이다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이번 전력 배치는 지난해 9월 17일 양국이 체결한 '전략적 상호방위조약(SMDA)'에 따른 조치다. 사우디에 도착한 파키스탄 전력은 전투기를 포함해 공중급유기 등 지원 항공기 위주로 구성됐다. 사우디 국방부는 "양국 군의 연합 군사협력을 강화하고 작전 준비태세를 향상해, 역내 및 국제 안보와 안정에 기여하는 것이 목표"라고 설명했다.

파키스탄은 미국과 이란의 협상을 중재하는 동시에 협상 결렬 시 역내 군사적 긴장이 급격히 고조될 가능성에 대비해 SMDA를 근거로 사우디 내 전력을 증강한 것으로 풀이된다.

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앞서 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 발발 후 이란이 사우디의 에너지 및 석유화학 시설 등 국가 인프라를 공격하자 파키스탄은 SMDA를 즉각 발동한 바 있다. 지난달 초에는 LY-80, FM-90 지대공 방공망과 운용 병력을 사우디 공군기지에 전개했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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