김진 전 중앙일보 논설위원 별세…향년 67세
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김진 전 중앙일보 논설위원이 지난 9일 오후 1시49분께 세상을 떠났다.
김진 전 중앙일보 논설위원. 김진TV
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1959년 강원도 원주에서 태어난 고인은 경희대학교 경제학과를 졸업한 뒤 1984년 코리아타임스에서 기자 생활을 시작했다. 1986년 중앙일보로 자리를 옮겨 정치부 기자, 워싱턴 특파원 등을 지냈다. 1998년과 2006~2016년 두 차례에 걸쳐 논설위원으로 활약했다.
2017년에는 자유한국당에 입당하며 정계에 입문했다. 서울 강남갑 조직위원장을 거쳐 홍준표 대통령 후보 중앙선대위 보수개혁위원장 등을 역임했다. 이후에는 유튜브 채널 '김진TV'를 운영하고 여러 방송 매체에 출연했다.
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유족으로는 아들 김찬호 씨 등이 있다. 빈소는 삼성서울병원 장례식장 1호실에 마련됐으며, 발인은 13일 오전 10시다. 장지는 인천가족공원이다.
임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
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