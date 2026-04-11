김민석 국무총리는 11일 지난해 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 마친 뒤 '이제는 로컬(지역)이다. 무조건 지역으로 가야 한다'고 생각했다"며 "이재명 대통령과 국민주권정부는 역대 어느 정부보다도 진심으로 '진짜 지방 살리기'에 마음을 쏟고 있다"고 밝혔다.

김민석 국무총리가 11일 전북 전주실내체육관에서 열린 동행축제 개막식에서 축사하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

김 총리는 이날 전주실내체육관에서 열린 '동행축제' 개막식에서 "오늘 이 귀한 시작이 대한민국 경제를 살릴 뿐만 아니라 향후 '메이드 인 코리아'가 전 세계를 휩쓸 수 있는 또 하나의 출발점이 되기를 기원한다"고 말했다.

김 총리는 "지금은 중동 전쟁의 여파로 대한민국 전체가 경제 상황을 헤쳐갈 수 있을지에 대한 우려에 휩싸여 있어 더욱 의미 있는 시간"이라며 참석자들에게 "많이 구매하고 충분히 즐겨주시라"고 밝혔다.

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한 달간 진행되는 동행축제는 전국 3만3000여개의 소상공인과 200여개 온·오프라인 유통 채널이 참여하며, 행사 기간 중 제품을 최대 40% 할인된 가격에 판매한다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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