화엄사 범정스님이 걸어온 수행 여정

오는 17일 교보문고서 북토크 예정

아이돌급 외모로 온라인상에서 '꽃스님'이라고 불리며 팬덤을 키워가고 있는 화엄사 범정스님이 첫 산문집을 출간했다.

범정스님 인스타그램 캡처 AD 원본보기 아이콘

11일 출판계에 따르면 범정스님은 최근 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 '꽃스님'이라는 필명으로 산문집 '사랑을 알아 참 다행이야'를 출간했다고 전했다.

책에서 스님은 중학생 때 부모의 손에 이끌려 절에 들어온 뒤 '출가수행자' 승려로서 지금까지 걸어온 수행의 여정을 담담히 풀어낸다.

그는 "이별에 대한 예고도, 마음의 준비도 없었던 소년에게는 세상이 무너지는 일"이었다면서도 절에서 만난 스승과 도반들에게서 사랑을 배웠으며, 지금은 평온한 도량에서 충만한 하루하루를 살아가고 있다고 밝혔다.

'꽃스님'이란 별명에는 수행자로서 그동안 갈고닦은 덕을 꽃향기처럼 주변에 전하고 싶다는 바람이 담겨 있다고 설명했다.

스님은 불교 수행의 핵심으로 꼽히는 '알아차림'이 거창한 것이 아니라 우리의 마음을 있는 그대로 들여다보는 데서 출발한다고 말한다. 대부분의 사람이 자기 마음, 감정을 제대로 돌아보지 않고 방치하면서 괴로움이 쌓이고 병이 생긴다는 것이다. 그래서 우리에게 명상이 필요하다고 스님은 강조한다.

그는 타인과의 비교나 스스로에 대한 평가와 판단을 거두라는 조언을 건네며, 젊은이들에게는 꿈을 향해 달려가는 길에서 조급해하기보다 작은 걸음이라도 꾸준히 이어가면 언젠가 목표에 다다를 수 있다고 독려하기도 했다.

스님은 SNS에 자신이 낸 책을 소개하며 "이 문장들은 제가 수행하며 부딪치고 넘어지고 다시 일어서며 몸으로 쓴 것들"이라고 설명했다. 이어 "수행하며 마주한 마음들을 나라는 그릇 안에만 가둬두면 고인 물처럼 투명한 빛을 잃을까 봐"라며 "그래서 흘려보냅니다. 책이라는 그릇에 담아서"라고 적었다.

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한편, 범정스님은 오는 17일 서울 종로구에 위치한 교보문고 위켄드 아트홀에서 북토크를 개최할 예정이다.

이소진 기자 adsurdism@asiae.co.kr



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