6·3 지방선거 더불어민주당 전북지사 경선에서 이원택 의원에게 패배한 안호영 의원이 11일 이 후보의 '제3자 식비 대납' 의혹에 대한 재감찰을 요구하며 단식에 나섰다.

안호영 더불어민주당 의원. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

안 의원은 이날 여의도 중앙당사 앞에서 기자회견을 열고 "도민들은 이번 경선이 공정하고 정의롭게 치러졌다고 생각하지 않는다"며 "즉시 윤리 감찰을 재실시하고 그 결과를 재심에 반영해야 한다"고 밝혔다.

안 의원은 '현금 살포' 의혹으로 제명돼 경선 후보 자격이 박탈된 김관영 전북지사의 사례를 언급하며 "김 후보는 현장 조사를 거쳐 처리됐지만 이 후보는 현장 조사도 없이 바로 혐의없음 결론을 낸 것으로 알려졌다"고 말했다.

안 의원은 회견 직후 국회 본청 앞에 천막을 치고 단식에 들어갔다. 안 의원은 전날 이 후보와의 2파전으로 진행된 경선에서 패배한 뒤 중앙당에 재심을 신청했다.

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앞서 민주당은 지난 7일 이 후보의 '제3자 식비 대납' 의혹이 불거지자 긴급 감찰을 지시했으나 다음날 윤리감찰단으로부터 '개인 혐의가 없다'는 보고를 받고 경선 일정을 그대로 진행했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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