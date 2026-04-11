이란 국영 IRIB 방송은 11일(현지시간) 이란 대표단이 파키스탄 이슬라마바드에서 미국과 협상에 앞서 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리를 만났다고 보도했다.

이란 타스님 통신 역시 이란 대표단을 이끄는 모하마드 바게르 갈리바프 의회의장과 아바스 아라그치 외무장관이 샤리프 총리를 만났다고 전했다.

이란 외무부에 따르면 아바스 아라그치 장관은 전날 요한 바데풀 독일 외무장관과의 통화에서 "미국의 거듭된 약속 위반과 외교적 배신으로 인해 이란은 협상에 대해 완전한 불신을 갖고 있다"고 비판했다.

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타스님 통신은 이슬라마바드 협상장에 중국·러시아·사우디아라비아·카타르 등 4개국이 초청됐다는 일각의 보도에 대해 사실이 아니며, 협상은 미국과 이란 양국만 참여해 진행될 것이라고 선을 그었다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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