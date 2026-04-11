경찰이 11일 정원오 더불어민주당 서울시장 후보의 '여론조사 결과 임의 가공' 의혹과 관련해 고발인 조사를 진행했다.

정원오 더불어민주당 서울시장 후보. 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

서울 성동경찰서는 이날 오전 정 후보를 공직선거법 위반 혐의로 고발한 국민의힘 김재섭 의원 측 대리인을 소환 조사했다. 이는 서울경찰청이 해당 사건을 성동서에 배당한 지 하루만이다.

정 후보 측은 민주당 지지층을 대상으로 한 서울시장 후보 적합도 여론조사(3개 기관) 결과를 하나로 묶어 홍보물을 제작했다. 이에 대해 김 의원은 "정 후보가 자신에게 유리한 조사 결과만 짜깁기했다"며 지난 7일 경찰에 고발장을 제출했다.

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정 후보는 같은 날 CBS 라디오에서 "적법하다고 판단해서 진행한 일"이라며 "왜곡이나 허위가 아닌 민주당의 경선 룰을 반영한, (무응답층을 제외한 뒤) 백분율로 다시 환산한 것"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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