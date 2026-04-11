‘보수 대통합’ 넘어 ‘시민 대통합’으로 승리 이끌 것

국민의힘이 박형준 시장을 부산시장 후보로 확정하며 재선 레이스의 막을 올렸다.

지난 9~10일 이틀간 진행된 경선에서 승리한 박 후보는 지난 5년 시정 성과를 발판 삼아 '월드 클래스 부산' 완성을 향한 재도전에 나섰다.

박 후보는 경선 직후 입장문에서 부산을 "대한민국 민주주의의 마지막 방파제"로 규정했다. 단순한 지방선거를 넘어 도시의 흥망과 국가의 균형을 가르는 분기점이라는 것이다. 그는 "부산이 도약하느냐, 쇠퇴하느냐를 가르는 선거"라며 이번 선거에 정치적·역사적 의미를 강하게 부여했다.

경선 경쟁자였던 주진우 의원을 향한 메시지는 짧고 분명했다. "경쟁은 끝났고 이제 우리는 하나" 박 후보는 당내 결집을 강조하며 "지금부터는 승리의 시간"이라고 선언했다. 동시에 시의원과 구청장, 구·군의원 등 200여명에 이르는 당 후보군의 "야전사령관이자 선봉장"을 자임하며 전면전을 예고했다.

선거의 전선은 정책으로도 확장됐다. 박 후보는 '글로벌허브도시특별법' 처리 지연을 정면으로 겨냥했다. "마지막 문턱에서 가로막힌 법안"이라는 표현과 함께 지역 간 형평성 문제를 제기하며 정치권을 압박했다. 특히 전재수 의원을 향해선 입장 변화에 대한 비판을 쏟아내며 공세 수위를 끌어올렸다.

그의 메시지는 점점 더 큰 프레임으로 확장됐다. 지방정부까지 특정 세력이 장악할 경우 "견제 없는 일당 지배"로 이어질 수 있다는 경고다.

이번 선거를 지방자치 수호의 전선으로 규정한 배경이다. 박 후보는 "사즉생의 각오로 임하겠다"며 지지층 결집을 호소했다.

시정 비전은 '연속성'에 방점이 찍혔다. 그는 "도시는 연속성으로 발전하고 정책은 일관성으로 완성된다"며 지난 5년을 '질적 도약의 비등점'으로 평가했다. 이어 "부산은 월드 클래스 도시로 도약할 준비를 마쳤다"며 재신임의 당위성을 강조했다.

마지막 메시지는 역사적 은유였다. "부산은 늘 나라의 마지막을 지켜낸 도시였다"며, 박 후보는 현재를 또 하나의 '낙동강 전선'에 비유하며 선택의 순간을 강조했다.

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"앞으로 나아가느냐, 다시 무너지느냐" 그의 문장은 짧았고, 선거는 이미 시작됐다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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