5박 6일 일정으로 중국을 방문 중인 친중 성향의 대만 제1야당 국민당 대표가 11일 '국부' 쑨원을 기리는 행보를 이어갔다.

정리원 대만 국민당 주석과 시진핑 중국 국가주석. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

중국 관영 신화통신에 따르면 정리원 대만 국민당 주석(대표)은 이날 오전 베이징 근교 샹산에 위치한 사찰 비윈쓰를 찾아 쑨원의 의관총에 참배했다.

국민당 대표단은 쑨원 타계 당시 입었던 의관을 묻어둔 의관총에서 절을 올리며 경의를 표했다. 쑨원의 유해는 1929년 난징 중산릉으로 옮겨지기 전까지 이곳에 안치돼 있었다. 중화민국 건국의 아버지로 불리는 쑨원은 양안(중국과 대만) 모두에서 존경받는 드문 인물로, 정 주석은 앞서 지난 8일 난징의 중산릉도 참배한 바 있다.

정 주석은 이날 중국의 실리콘밸리로 불리는 베이징 중관춘(中關村)도 참관했다. 대만 중앙통신사(CNA)는 그가 현장에서 로봇팔과 기념촬영을 하는 모습 등을 보도했다.

정 주석은 베이징호텔에서 인리 베이징시 당서기와 면담을 가졌다. 이 자리에서 정 주석은 "지난해 양안 고궁박물원 개원 100주년 기념행사를 '모두가 아는 그 이유' 때문에 함께 진행할 수 없었다"며 집권 민진당을 겨냥한 발언을 내놨다. 이어 "우리는 이를 매우 유감스럽게 생각한다"며 "국민당이 정권을 되찾아 양안 고궁의 긴밀한 교류를 회복해야 한다"고 강조했다. 아울러 양안 간 문화 및 관광 교류를 전면적으로 확대하길 바란다는 의지도 내비쳤다.

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도널드 트럼프 미국 대통령의 방중을 앞두고 이뤄진 이번 방문을 통해 중국 공산당과 대만 국민당의 영수 회담인 이른바 '국공 회담'이 10년 만에 성사됐다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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