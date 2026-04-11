성남시, '성남 솔로몬 웨딩뜰'서

분당 돌뜰정원서 1호 부부 예식

30만원대 대관료…낭만 정원 예식

'실속과 의미' 다 잡은 스몰 웨딩

경기 성남시가 추진하는 공공예식장 브랜드 '성남 솔로몬 웨딩뜰'에서 첫 번째 부부가 탄생하며 본격적인 운영의 서막을 알렸다.

성남시 분당구 새마을운동중앙연수원 내 '돌뜰정원'에서 11일 오후 1시 시민과 하객들의 축복 속에 제1호 예식이 열리고 있다. 성남시 제공 AD 원본보기 아이콘

성남시는 11일 오후 1시 분당구 새마을운동중앙연수원 내 '돌뜰정원'에서 시민과 하객들의 축복 속에 제1호 예식이 성공적으로 치러졌다고 밝혔다.

이날 예식의 주인공은 분당구 서현동에 거주하는 신부가 직접 신청해 예약한 이씨·황씨 부부다. 이들은 성남시가 지정한 공공예식장에서 부부의 연을 맺은 첫 번째 사례로 기록됐다.

이번 결혼식은 하객 100여 명 규모의 '스몰 웨딩' 형태로 진행됐다. 부부는 과도한 비용이 드는 화려한 예식 대신, 꽃장식 등을 활용한 '실속형 표준가격'을 선택해 합리적이면서도 야외 예식의 낭만을 살린 의미 있는 시간을 가졌다.

성남 솔로몬 웨딩뜰 새마을운동중앙연수원. 성남시 제공 원본보기 아이콘

시는 성남시민 대상 50% 할인 혜택을 통해 31만3500원의 저렴한 대관료로 돌뜰정원에서 결혼식을 할 수 있게 하고 신부대기실과 주차장은 무료로 제공했다.

현재 '성남 솔로몬 웨딩뜰'로 지정된 곳은 이번에 예식이 열린 새마을운동중앙연수원 돌뜰정원을 비롯해 성남시청 공원, 성남물빛정원 하늘마당 등 총 3곳이다. 오는 9월 5일에는 성남시청 공원에서도 예식이 예정되어 있어 시민들의 관심이 높아지고 있다.

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성남 솔로몬 웨딩뜰 이용 신청은 예비부부 또는 양가 부모 중 1명 이상이 성남시 거주자면 된다. 성남시청 홈페이지 온라인 접수하거나 시청 여성가족과로 전화로 신청하면 된다.

성남 솔로몬 웨딩뜰 새마을운동중앙연수원 연회장. 성남시 제공 원본보기 아이콘

성남시 관계자는 "지혜롭고 축복받은 사람들의 야외 결혼식을 뜻하는 성남 솔로몬 웨딩뜰은 예비부부들의 결혼 비용 부담을 줄이고 예약난을 해소하기 위해 추진 중인 사업"이라면서 "특색 있는 이색 장소를 지속 발굴해 건전한 결혼 문화가 확산될 수 있도록 하겠다"고 말했다.

성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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