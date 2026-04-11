미국과 이란이 2주간의 휴전에 돌입한 가운데 중국이 이란에 신형 방공 무기 시스템을 제공하려는 정황이 포착됐다고 CNN 방송이 보도했다.

11일(현지시간) 미국과 이란의 첫 종전 협상이 열릴 예정인 가운데 파키스탄 이슬라마바드 고속도로가 한산한 모습이다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

11일(현지시간) CNN은 복수의 정보 소식통을 인용해 중국이 앞으로 몇 주 내에 이란에 무기를 인도할 준비를 하고 있다고 전했다.

미 정보당국에 따르면 중국이 이란에 제공하려는 무기는 '휴대용 대공미사일(MANPADS)'로 불리는 어깨 견착식 지대공 미사일이다. 이 무기는 저고도로 비행하는 전투기나 헬리콥터에 치명적인 위협이 될 수 있어 지난 분쟁 기간 내내 미군에 '비대칭 위협'으로 작용해 왔다.

트럼프 대통령은 지난 6일 기자회견에서 이란 상공에서 격추된 미군 F-15 전투기와 관련해 "휴대용 어깨 견착식 미사일, 즉 열추적 미사일에 맞았을 가능성이 있다"고 언급했다.

중국은 무기의 실제 출처를 숨기기 위해 제3국을 경유하는 우회 배송 경로를 모색 중인 것으로 알려져 의혹을 키우고 있다.

중국은 불과 며칠 전 미국과 이란 사이의 휴전 협정을 중재하는 데 기여했다고 자평한 바 있다. 겉으로는 평화 중재자를 자처하면서 뒤로는 분쟁 당사국에 무기를 공급하려는 정황이 드러나며 국제사회의 비판을 피하기 어려워 보인다.

주미 중국 대사관 대변인은 관련 보도에 대해 "중국은 분쟁의 어느 당사자에게도 무기를 제공한 적이 없으며, 해당 정보는 전혀 사실이 아니다"라고 즉각 부인했다.

정보 소식통들은 중국이 표면적으로는 중립을 지키면서도 원유 수입 등 경제적으로 중요한 파트너인 이란과의 관계를 유지하려는 전략적 의도가 깔려 있다고 분석했다. 일각에선 방공 시스템을 '방어용 무기'라고 주장하며 책임을 회피할 가능성도 제기한다.

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한편, 트럼프 대통령은 지난 8일 트루스소셜을 통해 "이란에 군사용 무기를 공급하는 국가는 누구든 50%의 관세를 각오해야 할 것"이라며 예외 없는 강력한 제재를 경고한 바 있다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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