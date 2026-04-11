전주시, 피렌체시와 자매도시로 격상 추진

교류 범위 확대해 국제 문화도시로 위상 강화

전북 전주시가 이탈리아 피렌체와의 우호 협력 20주년을 앞두고 자매도시로 관계 격상을 추진한다.

전주시는 지난 10일 윤동욱 전주시장 권한대행 부시장을 비롯해 전주문화재단과 전주관광재단 관계자들이 참석한 가운데 '전주-피렌체 우호결연 20주년 기념 교류 확대 추진 간담회'를 열고 향후 협력 방향을 점검했다.

이 자리에서는 그간의 교류 성과를 되짚고 문화·공예·관광·정책 등 주요 분야 협력사업을 공유하며 실질적인 협력 방안이 논의됐다.

전주와 피렌체는 문화·영화·예술·공예라는 공통 기반을 바탕으로 2007년 우호결연을 맺은 뒤 국제수공예박람회와 피렌체 한국영화제 참여 등 다양한 교류를 이어오며 협력 기반을 다져왔다.

르네상스 발상지로 꼽히는 피렌체는 도시 전체가 유네스코 세계문화유산으로 지정된 세계적 문화도시로, 높은 국제적 위상을 지닌다.

전주시는 2027년 우호결연 20주년을 계기로 양 도시 관계를 자매도시로 격상하고 교류 범위를 확대해 국제 문화도시로서 위상을 강화한다는 구상이다.

이날 간담회에서는 국제 수공예박람회 참여를 비롯해 지역 예술가 공동 프로젝트 추진, 정책교류 정례화, 공예·음식·영화 분야 민간 협력 확대, 문화유산 복원 협력, 지속 가능 관광정책 공유와 공동 관광브랜드 개발, 전주-피렌체 트래블 라운지 운영 등 구체적인 사업들이 논의됐다. 시는 앞으로 피렌체와의 실무 협의를 통해 사업을 구체화하고 단계적으로 교류를 넓혀간다는 방침이다.

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윤동욱 전주시장 권한대행 부시장은 "자매도시로의 관계 격상과 실질적인 협력사업 발굴을 통해 지속가능한 교류 기반을 구축해 나가겠다"고 말했다.

호남취재본부 노정훈 hun7334@asiae.co.kr



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