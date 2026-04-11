여야가 11일 검·경 합동수사본부가 '통일교 금품 수수 의혹'을 받는 전재수 더불어민주당 부산시장 후보를 불기소 처분한 것을 두고 치열한 공방을 벌였다.

전재수 더불어민주당 부산시장 후보. AD 원본보기 아이콘

박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 논평에서 "합수본의 불기소 처분은 대한민국 수사기관 최악의 수치"라며 "이재명 정권과 민주당 부패의 상징으로 기록될 것"이라고 비판했다.

박 수석대변인은 "후보 확정 딱 하루 만에 배달된 맞춤형 면죄부"라며 "이재명 정권에 법이란 정적 제거용 칼이자 내 식구의 죄를 덮는 방패일 뿐임을 자인한 꼴"이라고 밝혔다.

박 수석대변인은 "이재명 정권과 민주당의 비틀어진 법 인식은 이제 구제 불능"이라며 "전 후보에게 바쳐진 파렴치한 면죄부는 이재명 정권과 민주당 붕괴의 결정적 트리거가 될 것"이라고 말했다.

반면 김기표 민주당 대변인은 서면 브리핑을 통해 "선거를 앞두고 지지율 하락과 내부 혼란에 직면한 국민의힘이 사법 시스템을 부정하는 억지를 부리고 있다"며 "수사 결과마저 음모로 몰아가는 모습이 참담하다"고 밝혔다.

김 대변인은 "합수본은 사건관계인 43명을 81차례 조사하고, 50개 장소를 75회 압수 수색을 하는 등 고강도 수사를 진행했고, 그 결과는 '혐의를 입증할 증거 없음'이었다"며 "증거가 없어도 무조건 기소하란 말인가"라고 말했다.

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김 대변인은 "모든 사법절차와 팩트를 알면서도 오로지 선거판을 흔들기 위해 생떼를 쓰는 것"이라며 "법률적 판단까지 정쟁 도구로 삼으려는 얄팍한 속셈"이라고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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