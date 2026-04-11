민형배 측 “편법·위법 소지” 선관위 조사 촉구

김영록 측 “무안 주청사 이전설은 유언비어” 반박

신정훈 지지선언·경선 개입 의혹 공방 확산

더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 후보 결선을 하루 앞두고 민형배·김영록 예비후보 쪽이 경선 공정성 논란과 주 청사 이전설을 둘러싸고 충돌했다. 결선 투표를 앞둔 막판 변수로 두 쟁점이 동시에 부상하는 양상이다.

민형배 후보의 '민심캠프'는 11일 성명을 내 김영록 후보와 일부 정치인의 선거운동이 편법·위법 소지가 있다며 민주당 중앙당 선거관리위원회에 조사를 촉구했다.

더불어민주당 민형배(왼쪽)ㆍ김영록 전남광주통합특별시장 경선 후보가 지난 9일 광주 남구 월산동 광주MBC 공개홀에서 열린 본경선 토론회에 참석해 기념 촬영하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

윤난실 민심캠프 대변인은 김 후보 측이 광주시 5개 자치구 구청장과 구청장 출마 예비후보자들이 공식 지지하는 것처럼 오해를 유발하는 문자와 카드뉴스를 배포했다며 이를 "허위·과장 선거운동"이라고 주장했다. 또 신정훈 의원의 공개 지지 선언과 강기정 광주시장 측 경선 개입 의혹 등을 거론하며 당규 및 공직선거법 위반 소지가 있다고 지적했다.

이어 "경선은 당원과 시민의 신뢰 위에서 정당성을 갖는다"며 "불공정 행위에 대해 가능한 모든 수단을 동원해 대응하겠다"고 밝혔다.

김영록 후보의 '탄탄캠프'도 같은 날 성명을 내 김 후보가 주 청사를 무안으로 이전하려 한다는 주장에 대해 "마타도어식 유언비어"라고 반박했다.

송기희 탄탄캠프 대변인은 "김 예비후보는 전남·광주 통합특별법에 나온 대로 광주·무안·순천 3개 청사를 주 청사로 공동 운영하겠다는 뜻이 확고하다"며 "주 청사 위치 문제는 시민이 참여하는 '주 청사 공론화위원회'를 구성해 충분한 숙의 과정을 거쳐 결정하겠다는 입장"이라고 밝혔다.

이어 "어느 지역도 손해 보지 않도록 균형 있게 운영하는 것이 전남·광주 통합의 정신"이라며 공공기관 이전과 산업 배치 등을 함께 고려해 어느 지역도 소외되지 않도록 하겠다는 방침도 재확인했다. 또 "주 청사와 관련해 김 예비후보에 대한 루머를 퍼뜨리는 세력의 의도가 의심스럽다"며 "악의적인 루머 유포를 즉각 중단하라"고 촉구했다.

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민주당 전남·광주 통합특별시장 결선은 12일부터 14일까지 권리당원 투표 50%와 일반 시민 여론조사 50%를 반영하는 국민참여경선 방식으로 진행된다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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