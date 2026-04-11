뇌출혈 후유증 마비 가능성에 계속 치료 중

2023년부터 건보료 약 2800만원 체납

개그맨 이진호(40)가 뇌출혈로 쓰러진 가운데, 건강보험료 체납으로 병원비 마련에 어려움을 겪고 있는 것으로 전해졌다.

개그맨 이진호. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

11일 유튜브 채널 '연예뒤통령 이진호'에는 이런 내용이 담긴 '뇌출혈 쓰러진 이진호, 중환자실 9일째…병원비 없어 발 동동 구르는 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이진호는 지난 1일 양평 자택에서 홀로 쓰러진 뒤 병원으로 긴급 이송됐다. 당시 집 주소와 출입문 비밀번호를 모두 알고 있던 절친은 이진호와의 통화가 갑자기 끊기자 빠르게 신고해 이송될 수 있던 것으로 전해졌다. 이진호는 현재 의식을 회복했으나 뇌출혈 후유증으로 인한 마비 가능성이 있어 중환자실에서 집중 치료를 받고 있는 것으로 알려졌다.

소속사 SM C&C는 "생명에는 지장이 없는 상태"라고 밝혔으나, 병원 밖 상황은 녹록지 않은 것으로 전해졌다.

그는 2023년부터 약 2800만원 규모의 건보료를 체납해 중환자실 치료비 전액을 자비로 부담하고 있다. 건보료를 장기 체납할 경우 건강보험 급여 혜택이 정지되며, 치료비 전액을 자비로 부담해야 한다. 불법 도박으로 인한 거액의 채무와 활동 중단에 따른 수입 절벽이 건보료 체납의 원인으로 보인다. 치료비 부담이 늘어나 가족들은 비용 마련에 어려움을 겪고 있다는 전언이다.

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이진호는 2005년 SBS '웅이 아버지'로 이름을 알렸으나, 2024년 10월 자신의 소셜미디어에 "2020년 우연한 기회로 인터넷 불법 도박 사이트에서 게임을 시작하게 됐고, 감당하기 힘든 빚을 떠안게 됐다"며 불법 도박 사실을 고백하고 모든 활동을 중단했다. 그는 자숙 기간 중 혈중알코올농도 면허취소 수준(0.11%)의 음주 상태로 인천에서 주거지인 경기 양평군까지 100㎞가량 음주운전을 한 혐의(도로교통법 위반)로 검찰에 넘겨진 사실이 알려지며 여론의 뭇매를 맞기도 했다.

이소진 기자 adsurdism@asiae.co.kr



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