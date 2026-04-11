경기 고양시 방탄소년단(BTS) 공연장 티켓부스에서 입장용 손목 팔찌 500개가 도난당해 경찰이 용의자 추적에 나섰다.


BTS 공연장서 입장용 팔찌 500개 도난…경찰 수사 착수
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11일 경찰에 따르면, 이날 오후 3시 20분경 고양시 일산서구 고양종합운동장 보조경기장 티켓부스에서 신원 미상의 남성이 손목 팔찌 500개를 훔쳐 달아났다는 신고가 접수됐다.

경찰은 확보된 용의자의 인상착의를 바탕으로 인근 주요 길목을 중심으로 수색 작업을 벌이고 있다.

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도난당한 팔찌는 공연장 출입에 필수적인 물품으로, 현장에서 티켓과 함께 확인 절차를 거쳐야만 입장이 가능하다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
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