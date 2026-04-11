일본원자력연구개발기구(JAEA)가 후쿠시마 제1원자력발전소 내에 오염수(일본 정부 명칭 '처리수') 등 액체의 방사능 분석을 전담하는 시설을 신축한다는 보도가 나왔다.

후쿠시마 원전 오염수 저장 탱크. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

11일 교도통신에 따르면 이 시설은 해양 방출 전 오염수에 포함된 방사성 물질 등 액체 위주의 방사능 위험도 분석을 맡게 된다. 내년 11월 완공이 목표다.

2051년 완료를 목표로 진행 중인 제1원전 폐로 과정에서 발생하는 고체 폐기물은 기존 시설이 전담해 분석 역량을 높일 계획이다.

신규 액체 전담 시설은 바닥 면적 약 900㎡ 규모의 철근 콘크리트 건물로 조성된다. 1회 분석 시 최대 30리터(L)의 오염수를 처리하며, 연간 12회의 분석을 진행할 예정이다.

앞서 도쿄전력은 2026회계연도(2026년 4월∼2027년 3월)에 총 8차례에 걸쳐 오염수 6만 2,400t을 방류하겠다는 계획을 발표한 바 있다.

AD

후쿠시마 제1원전에는 폭발 사고 당시 녹아내린 핵연료 잔해(데브리)의 방사능을 분석하기 위한 별도 시설도 2028년 4월 완공을 목표로 건설 중이다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>