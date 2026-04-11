중국 관영 신화통신은 11일 미국과 이란 대표단의 종전 협상이 파키스탄 수도 이슬라마바드의 세레나 호텔에서 열릴 예정이라고 보도했다.

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신화통신은 이날 파키스탄 당국자를 인용해 양국 간 협상이 해당 호텔에서 개최된다고 전했다. 이 호텔은 대표단 숙소로 전해졌으며, 보안을 이유로 일반 투숙객이 모두 퇴실 조치된 상태다.

호텔 및 주변 지역은 전면 통제됐으며, 인근 메리어트 호텔에도 비슷한 조치가 내려졌다. 세레나 호텔은 오는 12일까지 일반인 출입이 엄격히 금지되며 협상장 주변 도로 역시 봉쇄됐다.

이슬라마바드 전역에 경찰과 군 병력이 대거 배치되고 주요 거점마다 검문소와 바리케이드가 설치되는 등 경계가 대폭 강화됐다.

파키스탄 정부가 시민들에게 외출 자제와 실내 체류를 권고함에 따라 도심은 사실상 통행금지령이 내려진 것처럼 한산한 모습으로 전해졌다.

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이번 회담은 미국 측 JD 밴스 부통령과 이란 측 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장이 각각 대표를 맡아 협상을 이끈다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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