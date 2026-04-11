수축으로 조산 위기에 억제제 맞아

"따졌더니 너무 예민한 거 아니냐고"

조산 위기로 산부인과에서 수축억제제를 맞고 온 아내를 두고 축구를 하러 간 남편의 사연이 전해져 공분을 사고 있다.

직장인 커뮤니티 '블라인드' 캡처 AD 원본보기 아이콘

11일 직장인 커뮤니티 '블라인드'에는 '어젯밤 조산 위기로 수축억제제 맞고 왔는데 오늘 아침 축구 간 남편'이라는 제목의 글이 올라왔다.

글을 작성한 A씨는 "36주고 어제 갑자기 자궁 수축이 왔다"며 둘째를 임신 중인 상황이라고 밝혔다.

그는 "밤에 급히 산부인과에 달려가 수축억제제를 맞았다"며 "의사가 반동 수축 12~24시간이 제일 위험하고 무조건 누워있어야 한다고 했고 남편도 그 말을 직접 들었다"고 설명했다.

이어 "그런데 겨우 그 시간을 안전하게 보장 못 해주고 남편은 회사 일도 아닌데 축구하러 갔다"며 "9시 반쯤 돌아올 테니 그때까지만 애 봐달란다. 축구 갔다 와서 샤워도 하고 낮잠도 자고. 아침에 첫째 애 잠깐 보는 게 뭐가 위험하냐고 예민하게 굴지 말란다"고 토로했다.

이후, A씨는 "낮부터 저녁 9시까지 10분 간격으로 수축이 왔고 밤까지 지켜보다가 병원에 가겠다고 하니 (남편이) 너무 예민한 것 아니냐고 뭐라 했다"며 "첫째를 남편에게 맡기고 혼자 알아서 운전해 병원에 왔다"고 했다.

A씨는 "이렇게 수축 지속해서 잡히면 밤까지 오래 지켜볼 게 아니라 낮에 바로 왔었어야 한다고 의사 선생님이랑 간호사 선생님께 들었다"며 "당직 의사도 가만히 아무것도 하지 말라고 했다"고 말했다.

그러면서 "지금 낳으면 조산인데 당연히 최대한 뱃속에 품고 싶다"며 "(남편에게) 회사 일도 아니고 축구 한번을 취소 못 해서 조산 리스크를 걸게 만드냐고 따졌다. (남편은) 일상에 큰 지장도 없고 첫째를 일어나서 잠깐 본다고 큰 문제가 생기냐며 예민하게 굴지 말라고 하고"라고 하소연했다.

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사연을 접한 누리꾼들은 "이혼해라", "제정신이 아니다", "이런 사람도 결혼하고 애를 낳네", "시부모 호출하고 당장 병원 가라" 등의 반응을 보였다.

이소진 기자 adsurdism@asiae.co.kr



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