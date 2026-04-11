전라감영서 제1호 예식…품격·비용 모두 만족

명소 활용 맞춤형 확대…새로운 결혼문화 정착

결혼을 앞둔 예비부부들의 비용 부담이 갈수록 커지는 가운데, 전북특별자치도가 공공 공간을 활용한 결혼식 지원 사업을 본격 가동해 주목받고 있다.

11일 전주 전라감영(내아)에서 ‘전북, 마이웨딩’ 제1호 결혼식이 열렸다. 전북자치도 제공 AD 원본보기 아이콘

11일 한국소비자원이 최근 공개한 '결혼 서비스 가격 조사' 결과에 따르면, 지난 2월 기준 전국 평균 결혼 비용은 2천139만원으로 집계됐다. 이는 지난해 12월보다 2.3% 오른 수치다. 결혼 비용에는 예식장 계약 금액과 스튜디오 촬영·드레스·메이크업 등 이른바 '스드메' 패키지 비용이 포함된다.

지역별로 보면 서울 강남이 3천466만원으로 전국에서 가장 높았고, 강남 외 서울이 2천892만원, 경기가 1천909만원으로 뒤를 이었다.

비용 상승 폭이 가장 큰 지역은 제주(19.2%)였으며, 강남 외 서울(14.3%), 광주(12.5%) 순이었다.

특히 광주광역시의 경우 식장 대관료가 100만원에서 250만원으로 두 배 이상 뛰어올랐다. 식사 형태별로는 코스식이 1인당 평균 11만9천원으로 가장 비쌌으며, 뷔페식 6만2천원, 한상차림 5만5천원 등 이었다.

이처럼 결혼 비용이 꾸준히 오르는 상황에서, 전북특별자치도가 내놓은 '전북, 마이웨딩' 사업이 대안으로 주목받고 있다.

이날 전주 전라감영(내아)에서는 ' 전북 마이웨딩' 제1호 결혼식이 열렸다. 전라감영의 역사적 공간을 무대로 전통과 현대가 어우러진 연출로 진행된 이번 예식은 하객들로부터 큰 호응을 얻었다.

이번 결혼식은 전북특별자치도, 전주시, 결혼 전문업체 마리힌웨딩이 손을 잡은 민관 협업으로 이뤄졌다.

전북도는 사업 전반을 총괄하고, 전주시는 예비부부에게 부대비용 100만원을 지원했으며, 마리힌웨딩은 예식 연출과 컨설팅을 담당하는 방식으로 역할을 나눴다.

'전북, 마이웨딩'은 과도한 결혼 비용 부담을 덜고 차별화된 예식 문화를 확산하기 위해 기획된 사업으로, 전라감영·도립미술관·도청 잔디광장 등 도내 다양한 공공 공간을 활용해 맞춤형 예식을 지원하는 것이 핵심이다.

전북도는 이번 전라감영 예식을 시작으로 사업을 본격 확대할 방침이며, 도립미술관에서의 추가 예식도 이미 예정돼 있어 예비부부들의 관심이 잇따르고 있다.

AD

조윤정 전북도 인구청년정책과장은 "매력적인 공공예식 공간을 지속적으로 발굴해 '전북형 공공예식'이 새로운 결혼 문화로 정착될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

호남취재본부 노정훈 hun7334@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>