우상호 더불어민주당 강원도지사 예비후보는 11일 "지금도 정치적 스승이자 민주화 동지인 김대중 대통령 이야기를 들으면 가슴이 뭉클하다"며 "재단 청년위에서 정책 제안을 해줘 상당한 의미가 있다"고 밝혔다.

우상호 더불어민주당 강원도지사 예비후보. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

우 예비후보는 이날 강원 춘천시에 있는 자신의 캠프에서 김대중재단 청년위원회와 만나 청년 정책을 논의했다.

우 예비후보는 "강원도의 첫 일정과 정책 투어 마지막 일정을 청년들과 했다"며 "누구보다도 청년들이 강원도에 정착할 수 있는 지역으로 만들겠다는 깊은 사명감도 가지고 있다"고 말했다.

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우 예비후보는 "주신 제안을 꼼꼼히 살펴 정책으로 반영하겠다"며 "청년들이 강원도에서 안착하고 여기서 새로운 삶을 꿈꾸게 하고 싶다"고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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