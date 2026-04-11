"李대통령, 반미 정서 자극" 비판

조국 하남 출마설에 "왜 험지인가"

전재수 불기소엔 "막 나가는 정권"

한동훈 전 국민의힘 대표는 11일 장동혁 국민의힘 대표가 조만간 미국을 방문하는 것에 대해 "미국에 지방선거 표가 있느냐"라고 비판했다.

한동훈 전 국민의힘 대표. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

한 전 대표는 이날 수원 팔달문 인근의 전통시장에서 진행한 '해피마켓' 행사 중 기자들과 만나 "선거를 포기한 것인가, 이런 느낌을 리더가 주면 안 된다"고 말했다. 해피마켓은 한 전 대표가 지지자들의 지역 시장 쇼핑을 독려하기 위해 진행하는 행사다.

한 전 대표는 국민의힘 경기지사 후보 공천 난항에 대해 "경기도는 한국에서 시민이 가장 많이 살고 계신 지역인데 국민의힘 당권파는 마치 포기한 듯 행동하고 있다"며 "대단히 잘못"이라고 밝혔다.

한 전 대표는 이재명 대통령이 이스라엘군의 팔레스타인 아동 학대 주장 영상을 SNS에 공유한 것과 관련해 "이번 건이 실수라면 대통령실의 시스템이 무너진 것이고, 반(反)미·반이스라엘 정서를 자극하고 (여론을) 갈라치기에 선거에서 이익을 보겠다는 생각이라면 정말로 위험하다"고 비판했다

한 전 대표는 "이 대통령이 뜬금없이 급발진해서 이스라엘과 싸우고 있는데, 그래서는 안 된다"며 "누구는 사이다 (발언이) 시원한 줄 모르느냐. 이 대통령 혼자만 시원하고 국민이 고통받을 수 있다"고 말했다.

한 전 대표는 조국 조국혁신당 대표의 경기 하남 국회의원 보선에 출마 관측에 대해 "역시 예상되는 조국 정치"라며 "부산을 피하고 나서 (하남갑이) '험지'라는 말을 반복하던데, 민주당이 (지난 총선에서) 이겼던 곳이 왜 험지냐"라고 말했다.

한 전 대표는 부산 북구갑에 대해서는 "아직 선거 자체가 확정된 것은 아니다"라며 "제가 부당하게 제명된 날 저는 반드시 돌아옵니다라고 했다"고 밝혔다.

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한 전 대표는 '통일교 금품 수수 의혹'을 받는 전재수 더불어민주당 의원에 대한 검·경 합동수사본부의 불기소 처분과 관련해 "이렇게 막 나가는 정권은 못 봤다"며 "까르띠에(시계)를 받으면 정치하면 안 된다. 그것은 살인사건 현장에서 전재수씨의 지문이 묻은 칼이 나온 것과 마찬가지"라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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