미국 대표단이 이란과의 종전 협상을 위해 11일(현지시간) 중재국인 파키스탄 이슬라마바드에 도착했다.

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11일 중국 관영 신화통신에 따르면 미국 협상 대표단이 이날 오전 이슬라마바드 인근에 있는 누르칸 공군기지에 도착했다. JD 밴스 부통령이 이끄는 미국 측 명단에는 재러드 쿠슈너와 스티브 윗코프 중동 특사 등이 이름을 올렸다.

모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장과 아바스 아라그치 외무장관 등으로 구성된 이란 대표단은 전날 밤 민항기 편으로 미리 도착했다.

양측이 모두 집결함에 따라 곧 본격적인 협상이 시작될 전망이다. 다만 직접 대면 여부는 확실치 않다. 양국 대표단이 각기 다른 회의실에 머물며 파키스탄 측이 제안을 전달하는 '간접 회담' 방식이 유력하다는 관측도 나온다. 이는 과거 오만이 이란 핵 협상을 중재할 때와 유사한 방식이다.

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협상 과정에서의 진통도 예고돼 있다. 갈리바프 의장은 전날 레바논 휴전과 이란의 동결 자산 해제가 협상의 선결 조건임을 분명히 했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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