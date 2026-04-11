교황 레오 14세가 트럼프 행정부를 겨냥한 것으로 해석되는 메시지를 남겼다.

레오 14세는 10일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터)에 "하느님은 어떤 분쟁도 축복하지 않는다"며 "그리스도의 제자라면 과거에는 칼을 휘두르고 오늘날에는 폭탄을 떨어뜨리는 이들의 편에 설 수 없다"고 말했다.

그러면서 "군사행동은 자유를 위한 공간도 평화의 시간도 만들어내지 못한다"며 "평화는 오직 민족들 사이의 공존과 대화를 끈기 있게 증진할 때에만 찾아온다"고 강조했다.

레오 14세는 특정 국가나 인물을 직접 거론하지 않았다. 하지만 최근 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 문명을 없애겠다는 발언을 한 데 대해 "이란의 모든 사람들을 향한 그 위협이 있었다"며 "이것은 진정으로 용납할 수 없는 일이다"라고 비판한 적이 있는 만큼 사실상 트럼프 행정부를 겨냥한 말이라는 해석이 나오고 있다.

월스트리트저널(WSJ)은 교황의 발언이 트럼프 행정부 인사들이 사용해 온 종교적 표현을 겨냥한 것으로 보인다고 보도했다. 트럼프 대통령은 최근 "하나님은 선하기 때문에 전쟁에서 자기 편에 있다"고 말했다. 또한 피트 헤그세스 국방부 장관도 이번 전쟁이 "신의 섭리의 보호 아래 이뤄졌다" 등의 발언을 한 바 있다.

한편 트럼프 행정부가 이런 레오 14세를 상대로 압박성 메시지를 전달했다는 보도도 나왔다. 미국 매체 더 프리 프레스는 엘브리지 콜비 미 국방부 정책담당 차관이 당시 주미 교황청 대사였던 크리스토프 피에르 추기경과 펜타곤에서 긴장된 회동을 했다고 전했다. 이 매체는 회의 참석자 가운데 한 명이 '아비뇽 유수'를 언급했다고 설명했다.

워싱턴포스트는 바티칸 관계자의 말을 인용해 이 회동이 "이례적"이었고 "쉬운 만남은 아니었다"고 전했다. 이어 이 관계자는 "바티칸과 미국 간의 입장 차이가 명백한 사안들에 대해 솔직하고 직접적인 대화가 이뤄졌다"고 덧붙였다.

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다만 더 프리 프레스 보도의 일부 내용에 대해서는 사실과 다르다는 반박도 나왔다. 브라이언 버치 주교황청 미국 대사는 피에르 추기경이 기사 내용 가운데 일부를 '날조'라고 했다. 여기에는 '아비뇽 위협' 주장도 포함된다고 밝혔다. 버치 대사는 피에르 추기경이 당시 회동을 "솔직하고도 우호적이었다"고 설명했다고 전했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



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