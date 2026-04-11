누적 장학금 4억 4000만원 돌파

포항 지역 기업의 꾸준한 교육 나눔이 12년째 이어지며 지역사회에 귀감이 되고 있다.

금원기업은 최근 한동대학교 국제법률대학원에 재학 중인 외국인 유학생과 경제적 지원이 필요한 학생들을 위해 장학금 5000만 원을 기탁했다고 밝혔다. 이번 장학금은 학생들의 안정적인 학업 지속과 생활 지원에 활용될 예정이다.

금원기업의 한동대 장학 후원은 올해로 12년째를 맞았다. 이번 기탁을 포함한 누적 장학금 규모는 총 4억 4,100만 원에 달하며, 지금까지 총 39명의 학생이 혜택을 받았다.

포스코 외주파트너사인 금원기업은 포스코의 경영이념인 '기업시민 실천'을 바탕으로 교육 지원과 사회공헌 활동을 지속해 왔다. 특히 ESG 경영이 강조되는 흐름 속에서 지역사회와 상생하는 다양한 활동을 확대하고 있다.

박성진 한동대학교 총장(왼쪽)과 ㈜금원기업 김진홍 대표이사(오른쪽)가 장학금 전달 후 기념촬영을 하고 있다. 제공=한동대학교. AD 원본보기 아이콘

장학금 전달식은 지난 10일 한동대학교 국제법률대학원 모의법정에서 열렸다.

행사에 참석한 김진홍 대표이사는 "한동대학교는 지역을 넘어 세계 무대에서 활약할 인재를 양성해온 대학"이라며 "학생들이 국제적 역량을 갖춘 법조인으로 성장하길 바란다"고 말했다. 이어 "포항에서의 시간이 배움뿐 아니라 인생의 소중한 경험으로 남기를 기대한다"고 덧붙였다.

한동대학교 국제법률대학원은 2002년 설립된 국내 최초의 미국식 로스쿨로, 현재까지 다수의 미국 변호사를 배출해왔다. 졸업생 대비 미국 변호사시험 합격률이 약 75%에 달하는 등 우수한 성과를 이어가고 있으며, 미국법과 국제법 중심 교육과정을 통해 글로벌 법률 전문가를 양성하고 있다.

장학금을 받은 제스민 사스트라 학생은 "금원기업의 지속적인 지원 덕분에 경제적 부담 없이 학업에 집중할 수 있다"며 "국제적 감각을 갖춘 법률가로 성장해 사회에 기여하겠다"고 소감을 밝혔다.

박성진 총장은 "오랜 기간 나눔을 실천해 온 금원기업과 김진홍 대표에게 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 글로벌 인재 양성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 금원기업은 교육뿐 아니라 사회·환경 등 다양한 분야에서 지속적인 공헌 활동을 펼치며 지역을 대표하는 책임 있는 기업으로 자리매김하고 있다.

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ESG 경영이 강조되는 시대에 많은 기업들이 사회공헌을 이야기하지만, 금원기업처럼 장기간 꾸준히 실행해 온 사례는 결코 흔치 않다. 이는 보여주기식 활동이 아닌 '기업시민'으로서의 책임을 실제로 이행해 온 사례로 볼 수 있다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr



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