외교부, 이스라엘 반발에 유감 표명…"이 대통령 취지 오해"

외교부는 이재명 대통령의 이스라엘 비판 발언을 두고 이스라엘 외교부가 반발한 데 대해 "발언의 취지를 잘못 이해한 것"이라며 11일 유감을 표했다.

외교부는 이날 엑스(X·옛 트위터)에 "우리는 이스라엘 외교부가 대통령께서 특정사안에 대한 의견이 아닌 보편적 인권에 대한 신념을 표명한 글의 의도를 잘못 이해하고 이를 반박한 것에 대해 유감스럽게 생각한다"고 말했다.

또한 "우리 정부는 이스라엘이 지적한 테러를 포함, 모든 형태의 폭력과 반인권적 행태를 단호히 반대하며, 국제인도법과 인권은 예외 없이 준수되어야 한다는 입장을 일관되게 견지하여 왔다"고 설명했다. 그러면서 "홀로코스트로 인해 이스라엘이 겪은 형언할 수 없는 고통에 대해 늘 마음을 함께 하고 있다"며 "다시 한번 홀로코스트 피해자에 대한 깊은 애도를 표명한다"고 덧붙였다.

앞서 이스라엘 외무부는 이날 엑스를 통해 "이 대통령이 홀로코스트 추모일을 앞두고 유대인 학살을 경시하는 발언을 했다"며 "이는 받아들일 수 없고 강력한 규탄을 받아 마땅하다"고 밝혔다. 또한 이 대통령이 언급한 사례를 두고 "2024년 사건을 현재 일처럼 왜곡해 제시했다"면서 "해당 내용은 반이스라엘 허위정보를 퍼뜨려온 계정에서 비롯된 것"이라고 주장했다.

AD

전날 이 대통령은 자신의 엑스에 한 무장 군인들이 건물에서 사람을 떨어뜨리는 영상을 공유했다. 이는 2024년 가자지구에서 촬영된 것으로 알려졌다. 영상 게시자는 군인들이 이스라엘 방위군(IDF)이며 떨어지는 사람은 팔레스타인 어린이라고 주장했다. 이에 이 대통령은 "사실인지, 사실이라면 어떤 조치가 있었는지 알아봐야겠다"며 "우리가 문제 삼는 위안부 강제, 유태인 학살이나 전시 살해는 다를 바가 없다"고 비판했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>