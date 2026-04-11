주차장 폐쇄회로TV 등 확인

젓가락은 국과수 감정 의뢰

더불어민주당 최민희(남양주갑) 국회의원의 업무용 차량 타이어에 금속 젓가락이 박혀 경찰이 수사에 나선 가운데 현재까지 외부인이 접근해 고의로 훼손한 정황은 없는 것으로 파악됐다.

11일 연합뉴스에 따르면 남양주남부경찰서는 최 의원 측이 신고한 차량 타이어 손상 경위에 대해 주차장 폐쇄회로(CC)TV와 블랙박스 등을 확인하고 있다. 현재까지 확보한 CCTV 영상을 확인한 결과 해당 차량이 주차돼 있던 동안 수상한 접근자는 포착되지 않은 것으로 전해졌다. 또 문제가 된 타이어는 바닥 면 쪽이 손상된 상태라 외부에서 의도적으로 쇠젓가락 등을 꽂기 어려운 구조인 것으로 알려졌다.

타이어에서 발견된 쇠젓가락. 최민희 의원실 제공, 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

경찰은 주행 중 도로 바닥에 있던 젓가락이 우연히 박혔을 가능성도 염두에 두고 수사하고 있다. 경찰 관계자는 "현재까지 특정한 혐의점이 드러난 사람은 없다"며 "사고 가능성을 포함해 여러 가능성을 열어두고 계속 확인 중"이라고 말했다. 다만 고의 훼손 가능성을 완전히 배제하지는 않고 추가 수사를 진행하고 있는 동시에 발견된 쇠젓가락 등을 국립과학수사연구원에 감정 의뢰한 상태다.

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앞서 최 의원실은 지난 7일 정오께 남양주시 다산동 한 아파트 지하 주차장에서 업무용 차량 타이어에 젓가락이 박혀 있는 것을 발견하고 경찰에 신고했다. 차는 전날 아파트 지하 주차장에 세웠는데 의원실 직원이 이날 주행 중 타이어 이상을 알리는 경고등이 켜진 것을 확인해 정비소에 점검을 의뢰했다. 이후 타이어에 한쪽 끝이 뾰족하게 갈린 15㎝가량의 쇠젓가락이 꽂혀 있는 것을 발견하고 고의 훼손 가능성이 있다며 경찰에 신고했다.

김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



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