신속한 응급처치…함께 있던 6세 아이도 보살펴

쓰러진 산모는 강원대병원서 회복…빈혈 진단

쇼핑몰에서 6세 자녀와 함께 있던 임신부가 의식을 잃고 쓰러졌으나 인근에 있던 간호사가 신속하게 대처해 무사히 회복한 사연이 뒤늦게 알려졌다.

박효은 강원대학교병원 간호사. 강원대학교병원 AD 원본보기 아이콘

9일 강원대학교병원에 따르면 박효은 간호사는 지난달 22일 춘천 명동 한 쇼핑몰에서 의식을 잃고 쓰러진 임신부 A씨를 발견했다. 그는 곧장 A씨에게 달려가 즉시 기도를 확보하고 의식과 맥박을 확인하는 등 초기 응급 평가를 했다. 이어 박 간호사는 119에 신고하고 주변 상점에서 쿠션을 요청하는 등 필요한 응급조처를 했다. 또 A씨와 함께 있던 6살 자녀가 안심할 수 있도록 세심하게 챙겼다.

A씨는 강원대학교 응급실로 옮겨졌다. 박 간호사의 신속하고 정확한 초기 대응으로 A씨는 치료받고 무사히 회복할 수 있었다. 이후 A씨는 다른 병원에서 빈혈 진단을 받은 것으로 전해졌다.

그 뒤 A씨의 남편은 병원 홈페이지에 "박효은 간호사와 같은 훌륭한 의료진이 있기에 강원대병원에 대한 신뢰가 더욱 높아졌다"라고 감사의 뜻을 표했다.

박 간호사는 "병동에서 산모를 돌보며 쌓은 경험 덕분에 현장에서 침착하게 초기 응급처치를 할 수 있었다"며 "무엇보다 산모와 아이 모두 건강하다는 소식에 안도했다"라고 밝혔다.

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병원 관계자는 "이번 사례는 병원 울타리를 넘어 일상에서도 의료진의 전문성과 책임감을 발휘한 모범 사례"라며 박 간호사에 대한 포상을 검토하고 있다고 이야기했다.

구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr



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